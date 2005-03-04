رايس : به اعتقاد من امكان حل مشكل هسته اي ايران از راه هاي ديپلماتيك وجود ندارد / ايران هيچ اهميتي براي مذاكرات هسته اي قائل نيست / همچنان نگراني هاي زيادي درباره فعاليت هسته اي ايران وجود دارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كاندوليزا رايس وزيرخارجه آمريكا ادعا كرد: ايران هيچ توجهي به دستيابي به توافقي براي دست برداشتن از بلندپروازي هاي هسته اي نظامي خود در چارچوب مذاكرات با سه كشوراروپايي نمي كند.



رايس پس از مذاكرات با استيگ مولر وزير امور خارجه دانمارك در واشنگتن گفت : تاكنون ايراني ها هيچ اهتمامي براي رسيدن به توافقنامه در چارچوب مذاكرات با سه كشور اروپايي (آلمان ، انگليس و فرانسه )از دسامبر گذشته تاكنون نشان نداده اند.



با اين حال رايس ازطرح سه كشور اروپايي كه در مقابل توقف فعاليت غني سازي اورانيوم از سوي ايران اين كشور به امتيازات تجاري وهمكاري امنيتي دست پيدا كند، حمايت كرد.



رايس افزود: به اعتقاد ما مذاكرات اروپاييها در روند صحيح خود به پيش مي برد زيرا اين مذاكرات ايران را به سوال كردن درباره اينكه آيا آماده است به جامعه بين الملل ضمانت هايي بدهد كه آنها در مساله فعاليت هاي هسته اي ايران به آن نياز دارند،وادار مي كند.



رايس گفت : معتقديم امكان حل مساله ايران با راه هاي ديپلماتيك وجود ندارد اما ما از مذاكراتي كه سه كشوراروپايي انجام مي دهند حمايت مي كنيم .

رايس به اين اشاره كرد كه همچنان نگراني زيادي درباره برخي فعاليت هاي ايران وجود دارد كه اطلاعات وارده از آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين اين نگراني ها را تقويت مي كند.



وزير امور خارجه آمريكا تاكيد كرد: امكان تحميل تحريم عليه ايران با نظارت شوراي امنيت همچنان به عنوان يك گزينه وجود دارد و اين در صورتي است كه به تصميمي درباره توقف فعاليت هاي ايران دست پيدا نكنيم.



شايان ذكر است اظهارات جديد رايس به اينكه امكان حل ديپلماتيك پرونده هسته اي ايران وجود ندارد، كاملا مغاير با اظهارات چند روز پيش وي در جمع برخي خبرنگاران عرب در لندن است كه در آن گفته بود امكان حل مساله هسته اي ايران از راه هاي ديپلماتيك وجود دارد .

