تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی

به گزارش خبرنگار مهر ، علی حسین شهریور صبح امروز چهارشنبه در محل آن اداره کل ضمن گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه زا(رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد از جمله اهداف تشکیل این تعاونی هاست.



وی افزود: حوزه فعالیت شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند ولی تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی شود.



وی گفت: دولت و سازمانهای وابسته می توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها واملاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.



شهریور با اشاره به مزیت های این تعاونی ها، اضافه کرد: در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوق هایی را ارایه می کند این حمایت ها برای تعاونی ها 20 درصد بیشتر از بخش غیر تعاونی است.



مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد، ارایه مشاوره کمک به ارتقای بهره وری آموزش کارآفرینی مهارت کارآموزی به صورت رایگان و پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی این تعاونی ها را از جمله سایر مزیت های این تعاونی ها اعلام کرد.