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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

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سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در استان البرز برگزار شد

سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در استان البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در استان البرز با حضور مختصصان این امر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی قبل از ظهر چهار شنبه در استان البرز با حضور مختصصان این امر برگزار شد.

سید رحیم سجادی معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیته اجرایی سمینار، شهپری رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ابراهیمی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان تحقیقات آموزشی و ترویج کشاورزی، آموزش و ترویج کشاورزی از جمله سخنرانان این همایش بودند.

محمدرضا تندرو معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری سازمان آب و برق خوزستان در خصوص مسائل و چالش های ژئوتکنیکی طرح های آبیاری و زهکشی در استان خوزستان سخنرانی کرد.

نادر عباسی دبیر سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی گزارشی در خصوص روند سمینار ارائه دادند.

مسائل و مشکلات اجرایی و راهکارهای علاج بخشی، مسائل پوشش بتنی کانال های آبیاری و پژوهش های آزمایشگاهی، تحلیلی از جمله پانل های این سمینار بوده است.

در پایان نیز جوایزی به مقالات برتر پوستری و شفاهی اهدا شد و جمع بندی مقالات سمینار و بحث آزاد نیز در میان اعضای پانل و حضار انجام شد.
 

کد مطلب 1625722

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