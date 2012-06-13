به گزارش خبرنگار مهر، سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی قبل از ظهر چهار شنبه در استان البرز با حضور مختصصان این امر برگزار شد.



سید رحیم سجادی معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیته اجرایی سمینار، شهپری رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ابراهیمی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان تحقیقات آموزشی و ترویج کشاورزی، آموزش و ترویج کشاورزی از جمله سخنرانان این همایش بودند.



محمدرضا تندرو معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری سازمان آب و برق خوزستان در خصوص مسائل و چالش های ژئوتکنیکی طرح های آبیاری و زهکشی در استان خوزستان سخنرانی کرد.



نادر عباسی دبیر سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی گزارشی در خصوص روند سمینار ارائه دادند.



مسائل و مشکلات اجرایی و راهکارهای علاج بخشی، مسائل پوشش بتنی کانال های آبیاری و پژوهش های آزمایشگاهی، تحلیلی از جمله پانل های این سمینار بوده است.

در پایان نیز جوایزی به مقالات برتر پوستری و شفاهی اهدا شد و جمع بندی مقالات سمینار و بحث آزاد نیز در میان اعضای پانل و حضار انجام شد.

