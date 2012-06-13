به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حصارنوی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه میراث فرهنگی استان با اشاره به پژوهشی درباره پیشینه گرگان در کتاب اوستا افزود: شهر گرگان از روزگاران کهن تا به امروز به نام های وهرکانه، ورکانس، ورکان، هیرکان، گورگان، جرجان، استرآباد، استارباد، ستارباد، استاروا خوانده می شد.

حصارنوی افزود: گروهی از آریایی ها در مسیر مهاجرت خود، سرزمین گرگان را برای سکونت خود برگزیدند و از این هنگام به بعد روند شکل گیری و شکوفایی تمدن، فرهنگ و تاریخ در این سرزمین شتاب بیشتری گرفت و در زمان هخامنشیان گرگان جز ایالت«پرثوه» بود، و ورکانه نامیده می شد و در آثار قدیم هخامنشی قوم هیرکان را در کنار پارت ها می بینیم .

کارشناس ارشد فرهنگ و زبان های باستانی درادامه تصریح کرد: پژوهشگران دیگری هم تلاش کرده اند که با شواهد راستینی خِنان اوستایی را با محل گرگان کنونی برابری دهند.

حصارنوی در پایان اذعان داشت: در این دوره حرف «و/v» اوستایی تبدیل به واکه یا حرف «گg/» می شود این روند تحول و روان سازی واکه ها و حرف ها در واژگان دیگر مانند ویشتاسپ که تبدیل به گشتاسپ یا ویناه تبدیل به گناه و ویرختن تبدیل به گریختن می شود، را می بینیم. از این رو طبیعی است که وَهرک اوستایی تبدیل به گرگ و وَهرکان تبدیل به گرگان بشود.نویسنده کتاب فرهنگ پهلوی هم باور دارد که«وَرکانه و یا وَرکان) اوستایی در متون پهلوی به صورت«وَرکان» و«گُورکان» وگولکان»معمول بود. و در فارسی امروز به صورت«گرگان»تغییر شکل و تکامل یافته است.