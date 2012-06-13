مسابقات کشتی آزاد جام وحدت در سنندج برگزار می شود

سرپرست هیئت کشتی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات در رشته کشتی آزاد و با حضور 17 تیم از سراسر کشور برگزار می شود و در پایان تیم ها و نفرات برتر مورد تقدیر قرار می گیرند.

اشرف هدایت نژاد بیان کرد: در این دوره از مسابقات کشتی جام وحدت در استان کردستان در مجموع بیش از 200 ورزشکار کشتی گیر از استانهای مختلف با هم به رقابت می پردازند.

وی گفت: رقابت های کشتی جام وحدت طی روزهای 27 تا 29 خرداد ماه سال جاری در سالن آزاد سنندج در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود.

سرپرست هیئت کشتی استان کردستان عنوان کرد: تاکنون حضور تیم هایی از استان های مازندران، کرمانشاه، همدان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، لرستان، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، زنجان و اصفهان قطعی شده است.

هدایت نژاد افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است چهار تیم از استان کردستان نیز در این دوره از مسابقات حضور داشته باشند.

وی در پایان گفت: مسابقات جام وحدت به همت هیئت کشتی استان کردستان و با همکاری فدراسیون به مناسبت ایام بعثت رسول اکر (ص) برگزار می شود.