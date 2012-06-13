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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

حجت الاسلام تاجی:

منصبها در راه خدمت به مردم استفاده شود

منصبها در راه خدمت به مردم استفاده شود

چناران - خبرگزاری مهر: امام جمعه چناران گفت: جایگاه و منصبهای مجازی نباید انسان را مغرور کند بلکه باید در راه خدمت به مردم استفاده شود.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام مظفر تاجی سه شنبه شب در جلسه ستاد نماز جمعه این شهر گفت: روزگاری که انسان به نفعش است نباید قدرت نمایی کند و روزی که به نفعش نیست انسان باید صبر و تحمل داشته باشد و ضرورت دارد که انسان مسلمان تواضعش را افزایش دهد.

وی افزود: هوای نفس و خواهش نفس اگر بر عقل پیروز شود عقل جایگاهی نخواهد داشت و عقل مانند نوری است که باید از نور آن استفاده ببریم.

وی ادامه داد: تواضع در مقابل خودپسندی است و خود پسندی و تکبر از بیماری های خطرناک نفس انسان است و زنگ خطری برای مسلمانان است.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: ابلیس با جایگاه رفیعی که در محضر خداوند داشت ولی تکبر و غرور ورزید و شیطان خوانده شد و از بهشت بیرون انداخته شد.

امام جمعه چناران افزود: تواضع در پیشگاه خداوند، اعتقاد و یقین و مواظبت در سخن گفتن از درجات عقل است که مسلمانان الگو و سرمشق بگیرند.

وی به مبعث پیامبر اعظم اشاره کرد و گفت: مبعث حادثه بزرگ تاریخ است که سرنوشت دین اسلام را مشخص کرد و با ولایت امیرالمومنان علی (ع) دین اسلام تکمیل شد.

کد مطلب 1625726

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