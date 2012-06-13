منصبها در راه خدمت به مردم استفاده شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام مظفر تاجی سه شنبه شب در جلسه ستاد نماز جمعه این شهر گفت: روزگاری که انسان به نفعش است نباید قدرت نمایی کند و روزی که به نفعش نیست انسان باید صبر و تحمل داشته باشد و ضرورت دارد که انسان مسلمان تواضعش را افزایش دهد.

وی افزود: هوای نفس و خواهش نفس اگر بر عقل پیروز شود عقل جایگاهی نخواهد داشت و عقل مانند نوری است که باید از نور آن استفاده ببریم.

وی ادامه داد: تواضع در مقابل خودپسندی است و خود پسندی و تکبر از بیماری های خطرناک نفس انسان است و زنگ خطری برای مسلمانان است.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: ابلیس با جایگاه رفیعی که در محضر خداوند داشت ولی تکبر و غرور ورزید و شیطان خوانده شد و از بهشت بیرون انداخته شد.

امام جمعه چناران افزود: تواضع در پیشگاه خداوند، اعتقاد و یقین و مواظبت در سخن گفتن از درجات عقل است که مسلمانان الگو و سرمشق بگیرند.

وی به مبعث پیامبر اعظم اشاره کرد و گفت: مبعث حادثه بزرگ تاریخ است که سرنوشت دین اسلام را مشخص کرد و با ولایت امیرالمومنان علی (ع) دین اسلام تکمیل شد.