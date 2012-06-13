محمدطاهری در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره ادامه عملیات ساماندهی تبیلغات سطح شهر گفت: از این پس اسامی بیگانه از سردرب واحدهای صنفی حذف می شود.

طاهری گفت: حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی محسوب می شود و اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه نیز با همین هدف صورت می گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری سایر دستگاه ها در این زمینه افزود: اجرای قانون منع به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه نیازمند همت و همکاری شایسته دستگاههای اجرایی استان علی الخصوص مجمع امور صنفی و اتحادیه های تحت پوشش و اداره نظارت بر اماکن عمومی با ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و عمل به وظایف قانونی توسط هر دستگاه است.

طاهری اظهار داشت: در این خصوص کارگروهی جهت ساماندهی سردر واحدهای صنفی و جلوگیری از استفاده اسامی و اصطلاحات بیگانه با حضور دستگاه های متولی امر نیز برگزار شده است.

رئیس اداره مطبوعات و اطلاع رسانی اداره کل ارشاد البرز، اعضای این کارگروه را مدیرکل امور اجتماعی استانداری، معاون فرهنگی مطبوعاتی و رئیس اداره مطبوعات، تبلیغات اداره کل، مدیرکل تربیت بدنی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیر سازمان زیباسازی شهرداری کرج، نماینده اداره نظارت بر اماکن عمومی و شهرداری کرج در استانداری البرز برشمرد.

طاهری افزود: با تشکیل این کارگروه وظایف هر دستگاه جهت اجرای قانون یادشده بررسی و مورد تاکید قرار گرفت.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بخشی از واحدهای متخلف شناسایی شدند که اسامی آنها جهت اقدامات و برخوردهای قانونی لازم در اختیار ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجمع امور صنفی و اداره نظارت بر اماکن عمومی قرار خواهد گرفت.