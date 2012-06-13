عضویت نمایندگان کردستان در چهار کمیسیون/ صنایع و عمران بیشترین سهم را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، وضعیت شش نماینده مردم استان کردستان برای عضویت در کمیسیون های تخصصی اعلام شد.

دو کمیسیون صنایع و عمران نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با عضویت هر کدام دو نماینده بیشترین سهم را در استان کردستان در اختیار دارند.

محسن بیگلری نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه به همراه سید محمد بیاتیان نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی به عضویت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در آمدند.

سید احسن علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران به همراه حامد قادرمرزی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان نیز به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس نهم انتخاب شدند.

امید کریمیان نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد نیز به عضویت کمیسیون اقتصادی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درآمد.

سالار مرادی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس نهم نیز به عضویت کمیسیون اجتماعی مجلس درآمد تا تکلیف شش نماینده استان کردستان برای عضویت در کمیسیون های تخصصی مجلس نهم مشخص شود.

سالار مرادی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران برای عضویت در هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی نیز خود را کاندید کرده است.

نمایندگان مردم استان کردستان به جای عضویت دو نفره در یک کمیسیون می توانستند با عضویت در کمیسیون های دیگر و با کار جمعی برای پیگیری امور مختلف استان موثر باشند.

با توجه به مشخص شدن وضعیت عضویت نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های تخصصی جای خالی عضویت یکی از نمایندگان این استان در کمیسیون کشاورزی خالی به نظر می رسد.

با توجه به اینکه کردستان دارای ظرفیت های بسیار خوبی در بخش کشاورزی است می طلبید که یکی از نمایندگان استان به عضویت این کمیسیون در می آمد که متاسفانه هیچکدام از نمایندگان استان تمایلی برای عضویت در کمیسیون کشاورزی نداشتند.

در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های انرژی، کشاورزی، برنامه و بودجه، اقتصادی، بهداشت و درمان و عمران مجلس شورای اسلامی عضویت داشتند که در این دوره عضویت نمایندگان جدید کاملا تغییر پیدا کرده است.