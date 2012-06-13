هدف در بخش کشاورزی باید مشاهده ضعف ها و رفع آنها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر عباسی قبل از ظهر چهارشنبه در سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی که در اصلاح و بذر کرج برگزار شد، اظهار داشت: ماهیت سمینارها نگاه مسئله ای و منفی است که به منظور رفع این مشکلات است.



وی گفت: ویژگی این سمینار برنامه محور است و برنامه راهبردی را در بر دارد و به صورت تخصصی برگزار می شود و ذی نفعان اصلی به صورت مستقیم در این سمینار مشارکت دارند.



دبیر سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی با بیان اینکه 68 متخصص دانشگاهی و اجرایی امر داوری را بر عهده داشتند، اضافه کرد: مقالات به صورت سه مرحله داوری شده است.



عباسی ادامه داد: 130 مقاله ارائه شد که 118 مقاله کامل بود و در این سمینار 23 مقاله شفاهی و 33 مقاله به صورت پوستر ارائه شده است.



دبیر سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی از برگزاری کارگاه آموزشی با حضور 35 نفر در موسسه در روز پنج شنبه خبر داد و افزود: دانشگاه، اجرا و تحقیقات در سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی حضور دارند.



وی با بیان اینکه این سمینار و موضوع امری میان رشته ای است، تصریح کرد: در مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری در حاشیه قرار دارد.



