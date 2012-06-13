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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

صفی یاری:

جزئی نگری آفت اصلی برنامه های فرهنگی در کشور است

جزئی نگری آفت اصلی برنامه های فرهنگی در کشور است

سنندج - خبر گزار مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: جزئی نگری آفت اصلی برنامه های فرهنگی در کشور به ویژه کردستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه یک شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار داشت: جزئی نگری و عدم وجود نگان کلان یکی از آفت های اصلی برنامه های فرهنگی در سطح کشور به ویژه استان کردستان است و باید در جلسات شورای فرهنگ عمومی نسبت به این مهم حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم وحدت و همدلی بیشتر در راستای تقویت فعالیت های فرهنگی در استان کردستان بیان کرد: باید به صورت کلان برنامه های فرهنگی را مدیریت کرد و از جزئی نگری و همچنین نگاه بخشی به این حوزه بسیار مهم و تاثیرگذار به صورت جدی پرهیز شود.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در ادامه با اشاره به این مطلب که هر گونه کم کاری و بی توجهی می تواند هویت اسلامی ایران را خدشه دار کند، افزود: اجرایی مراسمات نا به جا و رقص کردی در استان کردستان یکی از اصلی ترین معضلات است که نیازمند مدیریت مناسب است.
 
وی بیان کرد: ارائه جامعه اخلاق مدار و نشان دادن مسیر درست به جوانان این مرزو بوم یکی از اصلی ترین وظایف شورای فرهنگ عمومی است و باید مصوبات و دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان کردستان در راستای رسیدن به این جایگاه مطلوب برنامه ریزی شود.
 
حجت الاسلام صفی یاری ادامه داد: ورود به عرصه فرهنگی و دینی الزاماتی دارد که باید رعایت شود تا دستور دین مبین اسلام در جامعه اجرا شود و از معضلاتی که امروز در سطح کشور باعث بروز مشکلات مختلفی شده است نیز کاشته شود.
 
وی با اشاره به اینکه باید نگاه به برنامه های دینی و مذهبی باید کلان باشد، گفت: تجدید نظر علمی و مستند در همه موارد جلسات شورای فرهنگ عمومی استان کردستان برای رسیدن به نتیجه مطلوب و مناسب ضروری است.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: نبود راهکار درست و عدم مدیریت به جا عامل اصلی ترویج و اجرای مراسمات مبتنی بر فرهنگ غربی در کشور است.
 
حجت الاسلام صفی یاری یادآور شد: مبارزه با جنگ نرم و ترویج فرهنگ اسلامی و دینی در کشور کشور نیازمند عظم ملی و پشتکار مدیران است.
 
وی با اشاره به اینکه جامعه ما نیاز به خیز و تحرک جدی تری برای نیل به اهداف خود به ویژه در عرصه های فرهنگی و دینی دارد، بیان کرد: این مهم نیازمند رصد کردن درست برنامه ها و نگاه کلان از سوی مدیران تمامی دستگاه ها و ادرات دولتی است.
کد مطلب 1625733

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