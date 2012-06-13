ساری میزبان نمایشگاه اوقات فراغت مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره صبح چهارشنبه در جلسه ساماندهی اوقات فراغت جوانان مازندران، بحث غنی سازی اوقات فراغت را از برنامه های اولویت دار این اداره کل دانست.

وی اظهار داشت: فعالیت در حوزه غنی سازی اوقات فراغت جوانان به صورت کارشناسی و مدون از سوی دستگاه های اجرایی استان انجام شود.

پریچهره، پرکردن اوقات فراغت جوانان را دغدغه خانواده و دستگاه امور جوانان مطرح کرد و گفت: بیکاری عاملی برای گرایش جوانان به ناهنجاری های اجتماعی است.

وی یادآور شد: امسال بحث غنی سازی اوقات فراغت جوانان به صورت آنالیز شده از سوی دستگاه های اجرایی انجام می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، اهداف ترسیم شده در ستاد ساماندهی اوقات فراغت امور جوانان را ساماندهی بخش های دولتی و خصوصی اعلام کرد و گفت: فعالیت های مورد علاقه جوانان همسان سازی شده و با اصلاح نگرش خانواده ها همره است.

پریچهره، از برپایی نمایشگاه اوقات فراغت در مازندران خبرداد و گفت: اول تیرماه به منظور فرصت آفرینی جوانان نمایشگاه اوقات فراغت در مرکز مازندران برپا می شود.

معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با تاکید براینکه وزارت ورزش و جوانان در موضوع غنی سازی اوقات فراغت در بخش مجازی ورود پیدا کند، بیان داشت: همه مدیران دستگاه های اجرایی باید مشاور امور جوانان تعیین کنند تا در اتاق فکر ایده همین اقشار اجرایی شود.

حسین جلاهی، بحث کتابخوانی را یکی از مهمترین عناصر در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان دانست و اظهارداشت: زمینه کار فرهنگی، معرفی کتاب و تعیین بهترین جوایز برای جوانان راغب در حوزه کتابخوانی است تا به نحو درستی رقابت ایجاد شود.