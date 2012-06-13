کشته شدن 9 یمنی در اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار دقایقی قبل از کشته شدن نه نفر در شهر عزان در استان شبوه یمن در اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا خبر داد.

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا یک منزل و خودرو را هدف قرار دادند.