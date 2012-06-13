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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

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کشته شدن 9 یمنی در اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا

کشته شدن 9 یمنی در اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا

شبکه المنار از کشته شدن 9 یمنی در اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار دقایقی قبل از کشته شدن نه نفر در شهر عزان در استان شبوه یمن در اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا خبر داد.

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا یک منزل و خودرو را هدف قرار دادند.

کد مطلب 1625738

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