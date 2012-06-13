به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان، سرپرست سازمان لیگ برتر درباره سقف قراردادهای بازیکنان و مربیان گفت: متاسفانه خبرهایی به ما رسیده که حاکی از عدم رعایت سقف قرارداد برخی باشگاه‌ها و به خصوص باشگاه‌های بزرگ است. من دراین باره اعلام خطر می‌کنم و مطمئنا با تخلفات برخورد خواهیم کرد.

وی با طرح این موضوع که "واقعا برای ما جای تعجب دارد باشگاه‌هایی که بدهی‌های میلیاردی دارند، چطور خریدهای میلیاردی انجام می‌دهند"، افزود: من یکبار دیگر در این باره صحبت کرده‌ام و الان هم دوباره تاکید می‌کنم که سقف قرارداد در قراردادهای برخی بازیکنان با برخی باشگاه‌ها رعایت نشده و ما به محض اینکه مدرکی به دست بیاوریم با این مسئله برخورد خواهیم کرد.

بهروان اعلام خطر سازمان لیگ را درباره بحران مالی و بدهکاری باشگاه‌ها خواند و گفت: مدیران باشگاه‌ها باید حواس‌شان باشد و نگذارند چنین اتفاقاتی بیفتد. این بالا رفتن قراردادها به نفع فوتبال ملی و باشگاهی نیست و دودش در چشمان همه اهالی فوتبال فرو می‌رود.

سرپرست سازمان لیگ برتر افزود: اکثر باشگاه‌های ما در حال حاضر بدهکاری‌های سنگین دارند و اول باید بدهی‌های‌شان را بدهند تا پرونده‌های‌شان در کمیته انضباطی بسته شود و بعد به فکر خریدهای میلیاردی باشند. آیا باز هم می‌خواهیم سال آینده در چنین روزهایی شاهد بدهکاری باشگاه‌ها باشیم؟

بهروان که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد درباره جلسه امروزش با "کارلوس کی‌روش" گفت: امروز قرار است برنامه اردوها و تقویم لیگ برتر نهایی شود. ما در جلسه پیشین با سرمربی تیم ملی که با حضور هیات رئیسه سازمان لیگ برگزار شد نظرات وی را گرفتیم و امروز همه چیز نهایی خواهد شد.

وی همچنین درباره بازی ایران و قطر در ورزشگاه آزادی گفت: من درباره مسائل فنی اظهارنظر نمی‌کنم اما دیشب تماشاگران و طرفداران تیم ملی به خوبی از این تیم حمایت کردند و پس از مدت‌ها در ورزشگاه آزادی جای سوزن انداختن نبود. به نظرم تیم ملی می توانست برنده بازی باشد و کمی بد شانس بودیم و توپ‌های ما به گل تبدیل نشد.

فدراسیون فوتبال همچنان از تیم ملی حمایت می کند و با توجه به اینکه از دو بازی چهار امتیاز گرفته ایم و این در حالی است که قطر از سه بازی چهار امتیاز دارد وضعیت خوبی در جدول داریم. امیدواریم در بازی‌های آینده بتوانیم امتیازات را کامل بگیریم و جواز صعود به جام جهانی را کسب کنیم.