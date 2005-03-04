پيروزي بني تميم بر رنگرز، با قهرماني شيرين ترشد

به گزارش خبرنگار" مهر" بني تميم در ديدار فينال وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي جام تختي توانست با آمادگي و اقتدار رومان آمويان، كشتي گير فني ارمنستاني را شكست دهد و عنوان قهرماني جام تختي را به خود اختصاص دهد. بني تميم حريف ارمنستاني خود را با نتيجه 7 بر يك شكست داد.

اين كشتي گير خوزستاني پيش از راهيابي به فينال رقابت هاي وزن 55 كيلوگرم، كار بزرگي را انجام داد و توانست با نتيجه 3 بر 6 حسن رنگرز قهرمان كشتي فرنگي جهان در سال 2001 را شكست دهد. در واقع پيروزي مهم و اصلي بني تميم مقابل ستاره كشتي فرنگي ايران يعني رنگرز رقم خورد و در ادامه بني تميم توانست شايستگي هاي خود را كامل تر كرده و به مقام قهرماني نيز دست يابد.

به اين ترتيب پس از بني تميم و آمديان كه عناوين قهرماني و نايب قهرماني وزن 55 كيلوگرم جام جهان پهلوان تختي را از آن خود كردند، گارمليكوف از آذربايجان و امان خليلوف از قزاقستان به طور مشترك سوم شدند و به مدال برنز و جايزه هزاردلاري جام تختي دست ياقتند.