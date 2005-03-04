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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۰۶

بيست و پنجمين دوره مسابقات كشتي جام تختي - تهران

پيروزي بني تميم بر رنگرز، با قهرماني شيرين ترشد

مدال طلاي رقابت هاي كشتي فرنگي جام تختي در وزن 55 كيلوگرم به حميد بني تميم رسيد.

به گزارش خبرنگار" مهر" بني تميم در ديدار فينال وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي جام تختي توانست با آمادگي و اقتدار رومان آمويان، كشتي گير فني ارمنستاني را شكست دهد و عنوان قهرماني جام تختي را به خود اختصاص دهد. بني تميم حريف ارمنستاني خود را با نتيجه 7 بر يك شكست داد.
اين كشتي گير خوزستاني پيش از راهيابي به فينال رقابت هاي وزن 55 كيلوگرم، كار بزرگي را انجام داد و توانست با نتيجه 3 بر 6 حسن رنگرز قهرمان كشتي فرنگي جهان در سال 2001 را شكست دهد. در واقع پيروزي مهم و اصلي بني تميم مقابل ستاره كشتي فرنگي ايران يعني رنگرز رقم خورد و در ادامه بني تميم توانست شايستگي هاي خود را كامل تر كرده و به مقام قهرماني نيز دست يابد.
به اين ترتيب پس از بني تميم و آمديان كه عناوين قهرماني و نايب قهرماني وزن 55 كيلوگرم جام جهان پهلوان تختي را از آن خود كردند،  گارمليكوف از آذربايجان و امان خليلوف از قزاقستان به طور مشترك سوم شدند و به مدال برنز و جايزه هزاردلاري جام تختي دست ياقتند.

کد مطلب 162574

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