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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

صیادیان عنوان کرد:

کهگیلویه و بویراحمد در تولید صنایع دستی حائز رتبه برتر کشوری شد

کهگیلویه و بویراحمد در تولید صنایع دستی حائز رتبه برتر کشوری شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در زمینه بسته بندی محصولات و تولیدات صنایع دستی در کشور موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهیار صیادیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: صنایع دستی یکی از ماندگارترین و زیباترین میراث فرهنگی استان است که از گذشته های دور تاکنون زینت بخش خانه ها و سیاه چادر ها بوده است.

 وی بیان کرد: قالی، گبه، جاجیم، گلیم و رودوزی های سنتی از مهمترین صنایع دستی شاخص کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شوند.

معاون سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد نبود بازار فروش صنایع دستی را مهمترین مشکل کنونی هنرمندان صنایع دستی این استان عنوان کرد و اظهار داشت: با هدف رونق بخشیدن فروش صنایع دستی استان در بازارهای داخلی و خارجی اقدام به تهیه پاکت حاوی صنایع دستی از جمله دستبافته گلیم کرده ایم.

صیادیان افزود: در این خصوص میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اقدام به تهیه پنج هزار جعبه کرده که به زودی در اختیار تولید کنندگان صنایع دستی استان قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: به مناسبت هفته صنایع دستی، نمایشگاه صنایع دستی در یاسوج برپا می شود.

کد مطلب 1625742

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