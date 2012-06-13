لزوم نقش آفرینی نخبگان در توسعه کردستان/ ظرفیتی که هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بیش از 100 نفر به عنوان نخبه در استان کردستان عضو دفتر بنیاد نخبگان این استان هستند و با توجه به اینکه تمام توان خود را برای خدمت به مردم استان به کار گرفته اند، انتظار حمایت های بیشتر برای نقش آفرینی در روند توسعه و پیشرفت این استان دارند.

استفاده از ظرفیت نخبگان به عنوان قشر پیشرو در اجتماع به ویژه در استان های همچون کردستان که در زمینه های صنعتی و تولیدی دارای جایگاه خاصی در کشور نیستند می تواند به عنوان بهترین راهکار مورد توجه قرار گیرد تا ضمن حمایت از یافته های این قشر، زمینه برای توسعه و پیشرفت استان فراهم شود.

هر چند که از دو سال قبل تاکنون بنیاد نخبگان استان کردستان فعالیت های خود را آغاز کرده است و حداقل در اولین قدم اقدام به شناسایی تعدادی اندک نخبه کرده است ولی این قشر خواسته ها و انتظاراتی دارند که متاسفانه تاکنون به آنها توجهی نشده است و نخبگان خواستار حمایت های بیشتر دولت هستند.

آکو کشاورزی مخترع و مبتکر کردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حمایت های بیشتر دولت از قشر نخبه یادآور شد: افراد نخبه و مبتکر استان کردستان که عضو دفتر بنیاد نخبگان هستند نمی توانند ایده های خود را به مرحله تولیدی برسانند و متاسفانه مورد حمایت جدی قرار نمی گیرند.

حمایت از نخبگان باعث توسعه کردستان می شود

وی افزود: در این خطه از میهن اسلامی افراد نخبه زیادی زندگی می کنند و با اینکه طرح های آنها ثبت جهانی شده است ولی به دلیل نبود حمایت های مالی به جایی نمی رسد و از استان خارج شده و یا اینکه با جذب در یک اداره دولتی برای امرار معاش، فعالیت های اختراعی و ابتکاری خود را کنار می گذارند.

جمال الدین افضلی مخترع سوزن نانولوله کربنی و جزء برترین مخترعان نانو کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های استان کردستان در حوزه های مختلف بیان کرد: این اختراع در کشورهای منطقه و حتی آسیا ممتاز است و در سال 2010 میلادی به ثبت رسیده است ولی متاسفانه از سوی مسئولان حمایت نمی شود.

وی با اشاره به اهمیت طرح بیان کرد: روز به روز نیاز به این سوزن در جامعه بیشتر می شود و با تجاری سازی صنعتی این محصول قیمت تمام شده آن کمتر از نمونه خارجی کاهش می یابد و عملی کردن این مهم تاثیر زیادی در کاهش هزینه های استفاده از آن در پی دارد.

این مخترع کردستانی با بیان اینکه بانک های کشور هیچ حمایتی از نخبگان به عمل نمی آورد خواستار توجه جدی و ارائه حمایت های مالی و اجرایی از پروژه ها و ابداعات نخبگان استان شد.

مسئولان تاکنون برای حمایت از نخبگان وعده داده اند

ابراهیم مرادی 42 ساله یکی از نخبگان مریوانی و معلم نمونه کشوری در سال 88 اختراع مجموعه های کمک آموزشی ریاضی خود را به عنوان یکی از کاملترین و کم نظیر ترین کیت های آموزشی ریاضی در دنیا نتیجه جرقه های ذهنیش از زمان تحصیل در دبستان می داند و با اشاره به این مهم به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون با زحمت فراوان 14 مجموعه آن به صورت سنتی تولید شده است و در اختیار 210 مدرسه استان قرار گرفته است.

وی افزود: نمونه بعضی از این مجموعه ها در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و مورد درخواست تمام مدارس کشور نیز است که این نشان می دهد باید به صورت صنعتی تولید شوند ولی متاسفانه تاکنون اقدامی در راستای اجرایی کردن این خواسته ما صورت نگرفته است.

نخبگان استان با اشاره به اینکه مسئولان در جلسات زیادی مشکلات ما را فقط در حد صحبت بررسی کرده اند، معتقدند بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس برای به دست آوردن دانش ایرانیان حاضرند با رغبت فراوان از نخبگان حمایت های مناسب مادی به عمل آورند ولی نخبگان همگی دل در گرو توسعه و آبادانی کشور دارند و برای اعتلای ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

مخترعان استان با تاکید بر این نکته بسیار مهم، انتظار دارند با حمایت های علمی، مادی و معنوی مسئولان بتوانند اختراعاتشان را به مرحله تجاری سازی برسانند و با به کارگیری نظرات آنها روند توسعه و پیشرفت استان کردستان شتاب بیشتری به خود بگیرد.

پرداخت تسهیلات به نخبگان در کردستان

مدیر دفتر بنیاد نخبگان استان کردستان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این دفتر برای حمایت از نخبگان گفت: در طول یک سال گذشته به افرادی که موفق به ثبت اختراع در سطح سه شده اند به هر کدام مبلغ سه میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

رحمت الله میرزایی در پاسخ به این سووال که برای تجاری سازی اختراعات و طرح ها ی نخبگان استان چه اقداماتی صورت گرفته است، عنوان کرد: مخترعان سطح سه در صورتی که بتوانند چهار ابداع یا اختراع خود را به مرحله تولید برسانند با ارتقاء به سطح دو می توانند برای تجاری سازی اختراعات خود از تسهیلات بنیاد نخبگان تا سقف 25 میلیون تومان بهرمند شوند.

وی افزود: نخبگان و مخترعینی که بیش از چهار اختراع ثبت شده بین المللی داشته باشند در زمره مخترعان سطح یک کشور مورد حمایت های ویژه دولت قرار می گیرند.

مدیر دفتر بنیاد نخبگان استان کردستان در خصوص تجاری سازی ابداعات آن دسته از نخبگان استان که دارای یک یا دو طرح نوآورانه هستند نیز گفت: این گونه ابداعات در جهت تسریع در امور توسعه صورت می گیرد و این افراد می توانند با برنامه ریزی های صورت گرفته از تسهیلات مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم و فناوری در استان استفاده کنند.

میرزایی همچنین به دیگر روش های حمایت از نخبگان استان کردستان از جمله وام خرید مسکن اشاره کرد و افزود: انتظار می رود زمینه های لازم برای حضور بیش از پیش نقش آفرینی نخبگان و مخترعان در جامعه فراهم شود و به همین دلیل مدیران باید در این بخش مشارکت بهتری داشته باشند.

از نخبگان در کارگروه های تخصصی استفاده می شود

استاندار کردستان در پاسخ به این سئوال که استان برای تجاری سازی طرح های افراد نخبه ای که دارای یک طرح یا ابداع هستند چه تدابیری اندیشیده است، به خبرنگار مهر گفت: این افراد می توانند در قالب گروه های هفت نفره با تشکیل تعاونی های دانش بنیان برای طرح هایی که با عرف جامعه سازگار بوده و قابل توجیه است، از محل اعتبارات استان تا سقف سه میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند و در صورت نیاز بیشتر افراد متقاضی به تهران معرفی می شوند.

علیرضا شهبازی از عزم جدی دولتی و تمامی مدیران استان کردستان برای بهره مندی از نقطه نظرات نخبگان خبر داد و افزود: هر ماه یک جلسه به برسی فعالیت ها و رفع مشکلات نخبگان استان اختصاص می یابد و خوشبختانه میزان استقبال نخبگان از این جلسات بسیار خوب است.

وی گفت: از تمام ظرفیت های افراد نخبه در کارگروه های تخصصی استان کردستان استفاده می شود و نخبگان می توانند به عنوان مشاور استاندار مسائل و مشکلات استان را رصد کرده و برای رفع آنها طرح و ایده ارائه کنند تا طرح های قابل اجرا به مدیران استان ابلاغ شود.

هر چند که مدیران و مسئولان استان از لزوم استفاده از این ظرفیت ها ارزشمند در کردستان را مطرح می کنند ولی آنچه که مبرهن و روشن است تاکنون اقدامات عملی برای اجرایی کردن این مهم صورت نگرفته است و ظرفیت ارزشمندی همچون افراد نخبه و مبتکر همچنان در گیر و دار مشکلات مختلف در انتظار عملی شدن وعده های مسئولان و مدیران هستند.

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گزارش؛ سرور احمدی