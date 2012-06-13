حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 519 واحد صنعتی در استان لرستان فعال است.

وی با اشاره به میزان اشتغال این واحدهای صنعتی در استان لرستان گفت: اشتغال این واحدهای صنعتی در استان بیش از 28 هزار و 743 نفر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین با اشاره به طرح های صنعتی نیمه تمام ایجادی استان بیان داشت: در حال حاضر 69 طرح با پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد در لرستان وجود دارد.

بیرانوند اشتغال این تعداد طرح نیمه تمام ایجادی در استان را سه هزار و 589 نفر دانست.

وی همچنین با اشاره به وجود 30 طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 61 تا 80 درصد در لرستان ادامه داد: این تعداد طرح بیش از یک هزار و 142 نفر اشتغال در استان ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: همچنین در حال حاضر 21 طرح نیمه تمام ایجادی با پیشرفت فیزیکی 81 تا 99 درصد و با اشتغال یک هزار و 786 نفر در استان وجود دارد.

بیرانوند ادامه داد: در حال حاضر 8 طرح توسعه ای نیز در استان لرستان در دست اجرا است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد معادن فعال در استان لرستان یادآور شد: 103 معدن با اشتغال 2 هزار و دو نفر در استان وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از بهره برداری از 32 طرح صنعتی در سالجاری خبر داد و گفت: با بهره برداری از این تعداد طرح بیش از یک هزار شغل در لرستان ایجاد خواهد شد.

بیرانوند سرمایه گذاری این تعداد طرح در سالجاری را یک هزار و 100 میلیارد ریال دانست.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی گفت: تا کنون از مجموع واحدهای صنعتی استان تعداد 361 واحد سرمایه در گردش دریافت کرده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدهای صنعتی استان در سالجاری 250 میلیارد تومان است.

بیرانوند همچنین از اجرای هشت طرح صنعتی توسط شرکتهای توسعه ای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالجاری خبر داد و گفت: فراخوان یک طرح در این رابطه داده شده و به زودی از این تعداد چهار طرح صنعتی بزرگ در استان آغاز خواهد شد.

وی ارزش سرمایه گذاری این تعداد واحد در استان را 20 میلیارد تومان برشمرد.