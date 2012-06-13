ایجاد 11 پارک فناوری استانی/ اشتغال به کار 17هزار فن آفرین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی جبار رشیدی امروز در نشست مشترک روسای پارکهای علم و فناوری و مدیران مراکز رشد علم و فناوری با تاکید بر هدایت هدفمند علم و فناوری در کشور، افزود: در این راستا تلاش کردیم تا امور مربوط به فناوری را در قالب شبکه پیگیری کنیم.



رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در این امر از پتانسیل ها و توانمندیهای پارکهای فناوری استفاده شد، اظهار داشت: به این منظور برنامه هایی چون ایجاد گفتمان مشترک و تبادل تجربیات و طرح ریزی مشترک برای اجرای برنامه های هم افزا در دستور کار قرار گرفت.



وی به جزئیات شبکه پارکهای فناوری کشور اشاره کرد و ادامه داد: دبیرخانه این شبکه در پارک علم و فناوری گیلان مستقر شده است و به تناسب مزیتهای هر استان برای هر یک از پارکهای فناوری محورهای ماموریتی تعریف شد.



به گفته جبار رشیدی، برای پارک فناوری خراسان حوزه کشاورزی و تولید گیاهان مقاوم به کم آبی و زعفران، برای پارک فناوری قم در حوزه توسعه علوم انسانی و برای پارک گیلان حوزه برنج در نظر گرفته شد.



رشیدی با اشاره به راه اندازی 20 پارک فناوری استانی ادامه داد: 2 پارک فناوری دانشگاهی خوزستان و قزوین به پارک استانی تبدیل می شوند.



وی با اشاره به توافقات این مرکز با جهاد دانشگاهی البرز و کرمانشاه، اضافه کرد: این دو جهاد دانشگاهی به پارک استانی تبدیل می شوند.



رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تبدیل شدن 11 پارک فناوری دیگر به پارکهای فناوری استانی در آینده خبر داد و اضافه کرد: با راه اندازی پارکهای علم و فناوری 2 هزار و 500 شرکت دانش بنیان ایجاد شده است که در این شرکتها 17 هزار فن آفرین در آن مشغول به فعالیت هستند.



وی با اشاره به ایجاد 3 شبکه ملی فناوری، خاطر نشان کرد: تاکنون 6 شبکه منطقه ای فناوری ایجاد شده است و درصدد هستیم تا در هر استان یک شبکه فناوری راه اندازی کنیم.

رشیدی با تاکید بر ضرورت باز مهندسی در ساختارهای مدیریتی بخشهای علمی و فناوری کشور خاطر نشان کرد: دانشگاه ها و پژوهشگاه ها قبل از راه اندازی پارکها و مراکز رشد راه اندازی شده اند که نیاز است تا برنامه هایی برای ارتقای ارتباط دانشگاه ها با پارکهای فناوری و مراکز رشد اتخاذ شود و بازمهندسی ساختاری ایجاد شود.