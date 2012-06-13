ایجاد 11 پارک فناوری استانی/ اشتغال به کار 17هزار فن آفرین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی جبار رشیدی امروز در نشست مشترک روسای پارکهای علم و فناوری و مدیران مراکز رشد علم و فناوری با تاکید بر هدایت هدفمند علم و فناوری در کشور، افزود: در این راستا تلاش کردیم تا امور مربوط به فناوری را در قالب شبکه پیگیری کنیم.
رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در این امر از پتانسیل ها و توانمندیهای پارکهای فناوری استفاده شد، اظهار داشت: به این منظور برنامه هایی چون ایجاد گفتمان مشترک و تبادل تجربیات و طرح ریزی مشترک برای اجرای برنامه های هم افزا در دستور کار قرار گرفت.
وی به جزئیات شبکه پارکهای فناوری کشور اشاره کرد و ادامه داد: دبیرخانه این شبکه در پارک علم و فناوری گیلان مستقر شده است و به تناسب مزیتهای هر استان برای هر یک از پارکهای فناوری محورهای ماموریتی تعریف شد.
به گفته جبار رشیدی، برای پارک فناوری خراسان حوزه کشاورزی و تولید گیاهان مقاوم به کم آبی و زعفران، برای پارک فناوری قم در حوزه توسعه علوم انسانی و برای پارک گیلان حوزه برنج در نظر گرفته شد.
رشیدی با اشاره به راه اندازی 20 پارک فناوری استانی ادامه داد: 2 پارک فناوری دانشگاهی خوزستان و قزوین به پارک استانی تبدیل می شوند.
وی با اشاره به توافقات این مرکز با جهاد دانشگاهی البرز و کرمانشاه، اضافه کرد: این دو جهاد دانشگاهی به پارک استانی تبدیل می شوند.
رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تبدیل شدن 11 پارک فناوری دیگر به پارکهای فناوری استانی در آینده خبر داد و اضافه کرد: با راه اندازی پارکهای علم و فناوری 2 هزار و 500 شرکت دانش بنیان ایجاد شده است که در این شرکتها 17 هزار فن آفرین در آن مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به ایجاد 3 شبکه ملی فناوری، خاطر نشان کرد: تاکنون 6 شبکه منطقه ای فناوری ایجاد شده است و درصدد هستیم تا در هر استان یک شبکه فناوری راه اندازی کنیم.
رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تبدیل شدن 11 پارک فناوری به پارکهای فناوری استانی خبر داد و گفت: با راه اندازی پارکهای علم و فناوری 2 هزار و 500 شرکت دانش بنیان ایجاد شده است که در این شرکتها 17 هزار فن آفرین مشغول به فعالیت هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی جبار رشیدی امروز در نشست مشترک روسای پارکهای علم و فناوری و مدیران مراکز رشد علم و فناوری با تاکید بر هدایت هدفمند علم و فناوری در کشور، افزود: در این راستا تلاش کردیم تا امور مربوط به فناوری را در قالب شبکه پیگیری کنیم.
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