به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی زاهدی - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درهجدهمین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: با توجه به سابقه حضورم در شورای عالی انقلاب فرهنگی با این نهاد مهم و خدوم کشور آشنا هستم.

وزیر سابق علوم افزود: در موضوعاتی مانند اجرای نقشه جامع علمی کشور، اسلامی شدن دانشگاه‌ها، کمیسیون آموزش و تحقیقات را یکی از بازوهای توانمند شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از انتخاب به این مسئولیت به اعضای کمیسیون پیشنهاد تشکیل کمیته های تحول در علوم انسانی و دانشگاه اسلامی را دادم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما از بدو فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین نقشه جامع علمی کشور در وزارت علوم وارد کار شدیم و همواره در خدمت شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده‌ایم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان نیز گفت: امیدوارم تا در دوره حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی بتوانم برای پیشبرد اهداف این نهاد گام‌های موثری بردارم.