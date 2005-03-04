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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۳۵

پس از انجام عمل جراحي و دوري 6 هفته اي از تيم ملي فوتبال بحرين ؛

اعلا هوبيل:خيلي زود به ميادين فوتبال بازمي گردم/ كره شمالي را شكست مي دهيم

اعلا هوبيل مهاجم تيم ملي بحرين پس از اينكه پاي خود را به تيغ جراحان سپرد 6 هفته از فوتبال دور خواهد بود اما خودش بسيار اميدوار است كه خيلي زود بازگردد.

به گزارش خبرنگار "مهر" هوبيل در گفت و گو با سايت فوتبال آسيا پيرامون بازگشت به تركيب تيم ملي بحرين اظهار داشت : من پاي خود را به تيغ جراحان سپردم با اين حال اميدوارم هرچه سريع تر به دنياي فوتبال بازگردم. اكنون آمادگي اين را دارم كه روزانه سه-چهار بار به تمرين بپردازم تا به مطلوب ترين حالت بدني ام دست پيدا كنم.

هوبيل يكي از نفرات اصلي تيم ملي بحرين در راه صعود به مسابقات جام جهاني2006 آلمان به شمار مي آيد . او در خصوص اين بازي ها تصريح كرد: من به بازي مقابل كره شمالي نمي رسم اما مطمئنم همبازيان من مي توانند اين ديدار را با پيروزي پشت سر بگذارند.
تيم فوتبال بحرين در گروه B رقابت هاي مقدماتي جام جهاني با تيم هاي ايران، ژاپن و كره شمالي همگروه است و در تاريخ 25 مارس مقابل كره شمالي در استاديوم كيم دو سونگ به ميدان مي رود.

کد مطلب 162575

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