پیشگری از حریق در عرصه های طبیعی/ پخش اطلاعیه ها به زبان کردی

حسین سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: برنامه ریزی های لازم جهت آمادگی و پیشگیری از بروز حریق در عرصه های طبیعی استان با تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد اطفاء حریق استان و شهرستان های تابعه صورت گرفته است.

وی افزود: در این راستا کلاس های آموزشی-ترویجی برای دهیاران و اعضاء شورای اسلامی روستاهای سراسر استان خصوصا در نقاط جنگلی و بحرانی برقرار و تشکیل شده است.

وی ادامه داد: توزیع اطلاعیه های هشدار آتش سوزی و حریق در عرصه های طبیعی و اطلاعات لازم در این زمینه از طریق ادارات، سازمان ها، ارگان های سطح استان و شهرستان های تابعه و دهیاری ها

وی ادامه داد: آموزش های لازم و اطلاعیه های ممنوعیت آتش زدن پس چرا مزارع را از طریق صدا وسیما، روز نامه ها، هفته نامه های محلی و استانی همواره به مردم گوشزد کردیم.

وی بیان داشت: با افراد خاطی که به ممنوعیت آتش زدن پس چرای مزارع و عدم تحویل نهاد ه های کشاورزی توجه نکنند و اقدام به ایجاد حریق در عرصه های زراعی نمایند طبق بخش نامه ارسالی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، برخورد جدی صورت می گیرد.

وی افزود: علاوه بر این اطلاع رسانی در جهت هشدار آتش سوزی و حریق در عرصه های طبیعی از طریق روزنامه های سراسری، محلی، استانی و منطقه ای انجام و پیام های هشدار دهنده از طریق زیر نویس تلویزیونی و همچنین از طریق صدای شبکه استانی زاگرس به زبان محلی (کردی) در ایام مختلف سال انجام شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تابلو های بزرگ هشدار در حاشیه جاده ها و مناطق جنگلی استان نصب و پوستر های رنگی حاوی نکات لازم نیز منتشر شده است.