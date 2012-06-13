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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

اولین دوره جشنواره طناب زنی دانش آموزان خراسان رضوی برگزار شد

اولین دوره جشنواره طناب زنی دانش آموزان خراسان رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری اولین دوره جشنواره طناب زنی ویژه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان خبر داد.

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این طرح را در راستای اجرای طرح ملی طناورز عنوان کرد و افزود: در اولین جشنواره 133 دانش آموز در قالب 19 تیم از سراسر استان در سه قالب تیمی، سرعتی و نمایشی با هم به رقابت پرداختند.

وی تصریح کرد: در پایان  این رقابتها تیم های تبادکان، سبزوار و ناحیه7 مشهد عناوین اول تا سوم را کسب کردند و بجستان نیز به عنوان تیم اخلاق این جشنواره انتخاب شد.

وی افزود: برگزیدگان جشنواره تحت عنوان تیم استان به مسابقات کشوری که در شهریور ماه برگزار می شود، اعزام می شوند.

کد مطلب 1625752

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