مسلمانان باید یک عضویت دائم در شورای امنیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری و دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی در دیدار با خانواده شهدای مصری و برخی از پزشکان این کشور در هتل سیمرغ تهران، گفت: مصر در میان کشورهای عربی و در بین کشورهای اسلامی یک کشور شاخص است و هر آنچه که در مصر اتفاق بیفتد بر روی سایر کشورهای عربی و اسلامی تاثیر اساسی دارد.

وی خطاب به خانواده شهدا و پزشکان مصری افزود: سفر شما به ایران کمک به برقراری پل های ارتباطی بین دو کشور است.

ولایتی ادامه داد: ما اگر به آینده جهان اسلام نظر داشته باشیم که آینده ای رو به جلو و ترقی و پیشرفت باشد بدون تردید در این آینده ایران و مصر نقش بسیار اساسی ایفا می کنند.

ولایتی گفت: بسیار موجب سپاسگزاری به درگاه خداوند است که نمایندگان برجسته ای از کشور مصر در تهران حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران و جمهوری اسلامی ما مدیون شهدا هستند بیان کرد: رابطه ایران و مصر اگر به دلایل سیاسی قطع شده بود اما روابط بین ملت دو کشور همیشه برقرار بوده و هست و این رابطه با قوت بیشتر و عمیقی ادامه داشته است.

ولایتی به برخی از دانشمندان ایرانی مانند بوعلی سینا و ابن نصیب و ابتکارات این دانشمندان در علم پزشکی کرد و گفت: سفر سید جمال اسدآبادی از ایران به مصر روابط دو تمدن و جهان اسلام را تحکیم بخشید.

ولایتی با تاکید بر این امر که مبارزات مردم مصر را در جهت رهایی ارج می نهیم خاطر نشان کرد: در پی یکی دو دهه اخیر مردم مصر با رها کردن کشور خود از دست اجانب خود را به ارج رساندند و ما در این راه از رهبران و شهدای مصری به نیکی نام می بریم.

مشاور مقام معظم رهبری در مورد آینده روابط ایران و مصر خاطر نشان کرد: هیچ دو کشوری در جهان اسلام به اندازه ایران و مصر تقارن اعتقادی، فرهنگی و علمی ندارند و حتی اگر این امر فعال نیست ظرفیت آن در دو کشور وجود دارد.

به گفته ولایتی اگر ایران و مصر بعد از تحولات مصر گام های بلندی بردارند شاهد تقویت کل جهان اسلام و ارتقاء اقتدار و ظرفیت های علمی و فناوری در منطقه و در کل جهان در سایه همکاری بین دو کشور خواهیم بود.

ولایتی خاطر نشان کرد: جهان اسلام دارای 1.5 میلیارد نفر جمعیت است اما به اندازه این جمعیت و ظرفیت در صحنه بین المللی سهم ندارد.

وی تاکید کرد: حداقل یک عضویت دائم برای کل جهان اسلام در شورای امنیت مورد توقع مسلمانان است و انشاءالله به این هدف و بیش از آن خواهند رسید.

ولایتی افزود: این امر محقق نمی شود مگر اینکه خود مسلمانان در این زمینه تلاش کنند و در این بین نقش ایران و مصر بسیار قابل توجه است و ما می توانیم با همکاری در رابطه با حمایت از فلسطین و حقوق مسلمانان بسیار فعال باشیم.

وی در پایان از پزشکان مصری دعوت کرد تا فردا از مرکز پزشکی مسیح دانشوری دیدار کنند و شاهد پیشرفت های پزشکی ایران به طور کامل باشند.