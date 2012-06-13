اوقات فراغت همسوی روزمرگی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله معافی صبح چهارشنبه درجلسه ساماندهی اوقات فراغت جوانان مازندران، غنی سازی و اوقات فراغت را به میزان مخاطبانی که در اختیار دارند به تناسب جمعیتی دسته بندی کرد.

وی افزود: آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و فرماندهی سپاه کربلای مازندران بیشترین جمعیت جوان را داشته و سال گذشته در غنی سازی اوقات فراغت برنامه ریزی مناسبی داشتند.

معافی، غنی سازی اوقات فراغت جوانان را پرکردن دوران بیکاری همه اقشار جامعه دانست و اظهار داشت: اوقات فراغت زمینه ساز رشد شخصیت و شکل گیری هویت جوانان است.

وی با بیان اینکه در فرهنگ دینی ما اوقات فراغت با معطلی و روزمرگی همسو نیست، تصریح کرد: اوقات فراغت برای خلاقیت و باروری استعداد ها است.

این مسئول، اوقات فراغت جوانان را سر فصل وزارت ورزش و جوانان دانست و گفت: سومین سال است که موضوع مهم غنی سازی اوقات فراغت در سازمان تربیت بدنی وقت و هم اکنون در وزارت ورزش و جوانان کشور مطرح بوده و با رهنمود های کارشناسانه مسئولان ارشد کشوری و استانی برای هدفمند کردن نیازهای جوانان برنامه ریزی می شود.