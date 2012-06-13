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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

صادق عابدین در پاسخ به مهر:

انتقال معاونت میراث فرهنگی از فارس کذب است

انتقال معاونت میراث فرهنگی از فارس کذب است

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس موضوع انتقال معاونت و پژوهشکده میراث فرهنگی به تهران را کذب اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین سه شنبه شب در پایان سفر خود به شهرستان آباده در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت معاونت و پژوهشکده میراث فرهنگی تاکید کرد: بنا به گفته های معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور بحث انتقال این معاونت و پژوهشکده به تهران صحت ندارد و این مباحث دروغ است.

وی تاکید کرد: معاونت و پژوهشکده میراث فرهنگی در استان فارس و شهر شیراز فعالیت دارند و به تهران منتقل نشده اند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه برخی از افراد نمی توانند آرامش موجود در استان را تحمل کنند، گفت: استان فارس در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد اما برخی از افراد و رسانه ها نمی توانند این آرامش را تحمل کنند.

صادق عابدین افزود: برخی از توسعه استان ناراحت هستند و بیشتر به دنبال ایجاد حاشیه در فارس می گردند.

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص حمایت استانداری از تیم های فوتبال برق و فجر شهید سپاسی شیراز، گفت: این دو تیم متعلق به مردم استان هستند و باید با تمام توان از آنها حمایت کرد.

استاندار فارس یادآور شد: استانداری حق تیمداری ندارد اما تا جائیکه قانون به ما اجازه دهد حمایت خود را از تیم فجر شهید سپاسی شیراز انجام خواهیم داد.

کد مطلب 1625758

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