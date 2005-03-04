استان خراسان در توليد تجهيزات آزمايشگاهي خاك خودكفا است

معاون فني آزمايشگاه خاك خراسان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: تمامي پروژه هاي عمراني بزرگ استان مانند سد سازي و راهسازي تحت نظارت اين آزمايشگاه انجام مي شود .

محمد علي ملكي افزود: قبل از انقلاب تمامي تجهيزات آزمايشگاه مكانيك خاك از خارج از كشور وارد مي شد اما با تلاش مهندسان داخلي ، امروزه تمامي اين تجهيزات به دست مهندسان ايراني ساخته مي شود .

وي در زمينه پروژه هايي كه اين آزمايشگاه از نظر كيفي انجام داده است ، گفت: تا كنون تعداد زيادي از پروژه هاي خارج از كشورمانند جاده دوغارون - هرات به بهره برداري رسيد و جاده ميمنه - هرات و راه آهن سنگان - هرات نيز از ديگر پروژه هاي در دست ساخت اين سازمان است .

ملكي در زمينه پروژه ها ي در دست اقدام اين سازمان در استان خراسان رضوي تصريح كرد: در حال حاضر راه آهن بافق - مشهد ، سد تبارك آباد قوچان ، سد دوستي ، بزرگراه مشهد - قوچان - بجنورد ، بزرگراه باغچه - تربت حيدريه ، باند دوم فريمان به تايباد - تربت جام و باند دوم فيض آباد - بجستان از ديگر پروژه هاي است كه اين سازمان مسئول نظارت بر امور كيفي آن است .

وي نظارت بر مصالح ساختماني را از ديگر اقدامات اين سازمان دانست و اظهار داشت: درسالهاي قبل ار انقلاب بيشترين آزمايشها درتهران انجام مي شد اما در حال حاضر 95 درصد اين آزمايشها در آزمايشگاههاي استان خراسان انجام شده و تا سال 84 اين رقم به صدر درصد خواهد رسيد .