  1. ورزش
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

در آستانه اعزام به آمریکا ؛

کماندارن ایران ممنوع المصاحبه شدند/ مصاحبه کنید، اخراج می شوید!

کماندارن ایران ممنوع المصاحبه شدند/ مصاحبه کنید، اخراج می شوید!

فدراسیون تیراندازی با کمان ملی پوشان این رشته ورزشی را در آستانه رقابت های انتخابی المپیک که قرار است در آمریکا برگزار شود، ممنوع المصاحبه کرد.

به گزارش  خبرنگار مهر، در حالی که قرار است تیم ملی تیروکمان کشورمان جمعه هفته آتی راهی رقابت های جهانی "آگدن" آمریکا که حکم کسب سهمیه المپیک 2012 لندن در بخش تیمی را دارد، شود از سوی مسئولان این فدراسیون تمامی اعضای تیم ملی تیروکمان ممنوع المصاحبه شدند.

ممنوع المصاحبه شدن ملی پوشان در شرایطی است که فدراسیون برای جلوگیری از ایجاد حواشی، این کار را انجام داده و از ملی پوشان خواسته است که با هیچ رسانه ای مصاحبه نکند.
 
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از تهدید به برکناری و خط زدن ملی پوشان از سوی فدراسیون در صورت مصاحبه با رسانه ها خبر داد و گفت: در جلسه ای، مسئولان فدراسیون اعضای تیروکمان را تهدید به خط زدن از تیم ملی در صورت هرگونه مصاحبه با رسانه ها کردند و گفتند که اگر مصاحبه کنید، بدون برگزاری جلسه کمیته فنی از تیم ملی اخراجتان می کنیم.
 
حامد فوری عضو تیم ملی تیروکمان کشورمان در این خصوص به مهر گفت: مسئولان فدراسیون به ما اعلام کردند که برای جلوگیری از حواشی، فعلا و تا پیش از اعزام به رقابت های جهانی با رسانه ای مصاحبه نکنید.
 
در تماسی دیگر با مریم محمودی عضو تیم ملی ریکور بانوان، وی در این خصوص تاکید کرد: بله فدراسیون گفته است که مصاحبه نکنید اما ما را به برکناری تهدید نکردند.
کد مطلب 1625760

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