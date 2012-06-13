به گزارش خبرگزاری مهر، "والری تریروایلر" که از او به عنوان بانوی اول جدید فرانسه یاد می شود اما هنوز پیمان زناشویی با "فرانسوا اولاند" نبسته است اقدام به ارسال پیامی برای مردی غریبه کرده که همین امر موجب شده رسانه های فرانسه و دیگر کشورهای جهان این موضوع را بطور گسترده ای پوشش دهند.

والری که خود یک خبرنگار است در اقدامی جدید پیامی را بر روی شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده و در آن برای یک مرد آرزوی موفقیت کرده است، انچه موجب جنجالی شن این موضوع شده آن است که این فرد رقیب همسر سابق اولاند در انتخابات پارلمانی فرانسه است.

فرانسوا اولاند و والری تریروایلر

والری در این پیام با تعریف از فعالیت های "اولیویر فلورنی، برای این شخص می نویسد : آرزو می کنم در دور دوم انتخابات پارلمانی موفق به راه یابی به مجلس ملی فرانسه شوید.

نکته جالب این موضوع آن است که در رقابت های انتخابات پارلمانی فرانسه، فالورنی رقیب اصلی "سگولن رویال" همسر سابق اولاند به شمار می رود و حمایت والری از رقیب همسر سابق شخصی که از سال 2005 با وی زندگی می کند می تواند موجب بروز اختلاف میان سوسیالیست های فرانسه شود.

سگولن رویال در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، رقیب اصلی "نیکلا سارکوزی" به شمار می رفت . در آن سال اولاند به رغم آنکه با والری زندگی می کرد در رقابت های انتخاباتی در کنار رویال قرار گرفت و از وی حمایت کرد.

لازم به ذکر است اولاند از سگولن رویال صاحب چهار فرزند است.

این اقدام والری به حدی برای رسانه ها جالب بوده که برخی از آن با عنوان "طوفان سیاسی" یاد کرده اند که می تواند اولاند را دچار مشکل کند.

سگولن رویال

والری هم اکنون 47 ساله است و پیش از این دوبار ازدواج کرده است. والری ماسونو (به فرانسوی:Valérie Massonneau) که بعد از ازدواج دومش با نام خانوادگی تریروایلر (Trierweiler) شناخته می ‌شود از خبرنگاران سیاسی فرانسوی است که در ۱۶ فوریه ۱۹۶۵ در آنژو فرانسه متولد شده و از سال ۲۰۰۵ با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که در تاریخ ۶ مه ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری رسید زندگی می ‌کند.

وی پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی با مجله حرفه سیاسی آغاز به کار کرد و از سال ۱۹۸۹ به مجله "پاریس مچ" رفت جایی که مقالات سیاسی به ویژه درباره حزب سوسیالیست فرانسه می‌نوشت. از سال ۲۰۰۵ به عنوان مجری یک برنامه سیاسی با کانال دیرکت ۸ همکاری می ‌کرد.

والری تریر وایلر نخستین بانوی اول فرانسه است که با با رئیس جمهور پیمان زناشویی نبسته و می خواهد همچنان به کار روزنامه نگاری اش ادامه دهد. همراهی او در سفرها با رئیس جمهور به غیر از واتیکان که بطور حتم نمی تواند مورد استقبال قرار گیرد در سایر کشورهای مذهبی هم مانند عربستان سعودی، اندونزی و هند نیز می تواند تبدیل به یک موضوع مورد بحث تبدیل شود.