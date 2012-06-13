به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه استقلال پس از دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر مذاکرات نهایی خود را با مدیر برنامه های کریم انصاری فرد که برادر وی است انجام دادند و به توافقات نهایی نیز در این خصوص رسیدند.

علی فتح الله زاده، مدیر عامل باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر گفت: مذاکرات خوب و مثبتی را در این خصوص انجام دادیم و به توافقات نهایی نیز رسیدیم بنابراین طی 48 ساعت آینده به امید خدا او استقلالی خواهد شد و قراردادش را با باشگاه استقلال امضا می کند.

وی با اعلام اینکه متاسفانه پس از مذاکره ما با انصاری فرد دوستان در باشگاههای دیگر با او وارد مذاکره شده و پیشنهادات مالی سنگینی نیز داده اند، گفت: همه چیز پول نیست و انصاری فرد دوست دارد که در استقلال بازی کند و همانطور که گفتم این اتفاق نیز خواهد افتاد.