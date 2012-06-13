  1. ورزش
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

فتح الله زاده به مهر خبر داد:

انصاریفرد در آستانه امضای قرارداد با استقلال/ رقیبان پیشنهاد بالاتری داده‌اند!

انصاریفرد در آستانه امضای قرارداد با استقلال/ رقیبان پیشنهاد بالاتری داده‌اند!

مهاجم ملی پوش فصل گذشته باشگاه سایپا با مسئولان باشگاه استقلال برای پیوستن به این تیم به توافق نهایی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه استقلال پس از دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر مذاکرات نهایی خود را با مدیر برنامه های کریم انصاری فرد که برادر وی است انجام دادند و به توافقات نهایی نیز در این خصوص رسیدند.

علی فتح الله زاده، مدیر عامل باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر گفت: مذاکرات خوب و مثبتی را در این خصوص انجام دادیم و به توافقات نهایی نیز رسیدیم بنابراین طی 48 ساعت آینده به امید خدا او استقلالی خواهد شد و قراردادش را با باشگاه استقلال امضا می کند.

وی با اعلام اینکه متاسفانه پس از مذاکره ما با انصاری فرد دوستان در باشگاههای دیگر با او وارد مذاکره شده و پیشنهادات مالی سنگینی نیز داده اند، گفت: همه چیز پول نیست و انصاری فرد دوست دارد که در استقلال بازی کند و همانطور که گفتم این اتفاق نیز خواهد افتاد.

کد مطلب 1625763

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