به گزارش خبرگزاری مهر، وی از ورزشکاران ملی پوش رشته دو و میدانی تیم جوانان دارای معلولیت بود که در رقابت های جوانان جهان آیواز ( نیوجرسی آمریکا 2008) موفق به کسب مدال طلا در ماده پرتاب دیسک شد.

امید بخش از هفته گذشته و پس از چند روز بستری بودن در شهرستان آمل به بیمارستان ساسان تهران منتقل شد و پس از چند روز که تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت، پزشکان نظر قطعی در خصوص مرگ مغزی وی را اعلام کردند و خانواده این ورزشکار موافقت کردند تا اعضای وی به بیماران نیازمند اهدا شود و یاد این قهرمان تا ابد زنده بماند.



خبرگزاری مهر ضمن ابراز همدردی با خانواده امیدبخش، برای بازماندگان این مرحوم آرزوی صبر دارد.