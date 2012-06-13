به گزارش خبرنگارمهر، عبدالحسین علی اکبری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک با فرماندار پارس آباد افزود: مدیریت ترافیک جاده ها برای کاهش سوانح و حوادث جاده ای از اهداف استفاده از این دوربینها است.

وی با بیان اینکه محور پارس آباد به اردبیل از نقاط پرحادثه خیز استان طی چند سال گذشته بوده است، اضافه کرد: این دوربینها به صورت زنده تصاویر جاده ای را در اختیار کارشناسان قرار خواهد داد تا در خصوص علل تصادفات محور پرتردد پارس آباد بررسی شود.

مدیر کل حمل ونقل پایانه های استان با اشاره به تجهیز بیش از 35 سایت نظارت تصویری و دوربینهای کنترل در جاده های این استان یادآور شد: در آینده نزدیک دو دوربین دیگر در جاده جدید اردبیل - سرچم نیز نصب می شود.

وی از مجهز شدن حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل به استودیوی خبری، خبر داد و افزود: هم اکنون شهروندان به راحتی در جریان وضعیت جاده های استان قرار می گیرند.

علی اکبری همچنین با اشاره به توانمندیهای بالقوه پارس آباد افتتاح دفتر نمایندگی حمل و نقل و پایانه ها در این شهرستان را ضروری دانست و متذکر شد: نمایندگی حمل و نقل پایانه استان به صورت گردشی در فصل برداشت گندم در این شهرستان مستقر می شود.

وی با اشاره به رفع مشکلات حمل گندم در این استان تصریح کرد: در استان اردبیل به اندازه کافی کامیون جهت حمل و نقل وجود دارد و در این خصوص هیچ مشکلی نداریم.



فرماندار پارس‌آباد نیز در این دیدار با اشاره به تولید سالانه 750 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در این شهرستان از نبود سیلو و انبار ذخیره گندم و غلات در پارس آباد انتقاد کرد.

ولی کریمی با بیان اینکه قطب کشاورزی استان اردبیل از کمبود انبار گندم رنج می‌برد، تاکید کرد: شهرستان پارس‌آباد با تولید بیش از 150 هزار تن گندم یکی از قطبهای تولید غلات در منطقه و شمال غرب کشور به شمار می‌رود، اما همه ساله با مشکل ذخیره و انبار و سیلو مواجه است.



کریمی با اشاره به مسیر ترانزیتی و همسایگی با کشور جمهوری آذربایجان و نیز مشکلات کشاورزان منطقه در خصوص حمل و نقل محصولات کشاورزی در فصل برداشت، خواستار راه اندازی دفتر دائمی نمایندگی حمل و نقل و پایانه ها در این شهرستان شد.