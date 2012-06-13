  1. بین الملل
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

"یدیعوت آحارونت" خبر داد:

شائول موفاز و ابومازن به زودی با یکدیگر دیدار می کنند

شائول موفاز و ابومازن به زودی با یکدیگر دیدار می کنند

یک روزنامه صهیونیستی از دیدار قریب الوقوع معاون نخست وزیر رژیم اسرائیل با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی، شائول موفاز طی روزهای آتی با ابومازن دیدار خواهد کرد. موفاز اخیرا با "تونی بلر" نماینده ویژه کمیته چهارجانبه در امور صلح خاورمیانه دیدار و درباره برگزاری نشست با ابومازن رایزنی کرده است.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چند روز پیش از آمادگی مشروط خود برای از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی خبر داده است.

آزادی تمامی اسرای فلسطینی در بند رژیم اسرائیل و اجازه واردات سلاح به مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین از جمله شروط ابومازن برای مذاکره با اسرائیل به شمار می رود.

کد مطلب 1625775

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