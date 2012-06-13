به گزارش خبرنگار مهر، کانون مربیان فوتبال ایران فردا و از میان 37 گزینه مختلف یک نفر را به عنوان بهترین مربی سال 1390 فوتبال ایران معرفی خواهد کرد. ملاک گزینش کانون، مربیانی بوده‌اند که عمر خود را صرف پرورش جوانان کرده و در عین حال گمنام هستند.

بر همین اساس هیچ کدام از مربیان لیگ برتری در این انتخاب جایی ندارند. از استان تهران سه مربی و از استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و مازندران هم دو نفر به عنوان گزینه بهترین مربی سال انتخاب شده‌اند. از سایر استان‌ها هم فقط یک نفر گزینش شده است.

از تمام مربیان لیگ برتری و همچنین مسئولان فدراسیون فوتبال برای حضور در این مراسم دعوت شده است. انتخاب بهترین مربی سال 90 ساعت 17 فردا (پنجشنبه) و در مجتمع سیدالشهدا واقع در بزرگراه نیایش، روبروی در جنوبی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.