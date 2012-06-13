کاهش تعهدات آذربایجان شرقی به ایجاد شغل در استان

به گزارش خبرنگار مهر ، یونس فاتح صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری اظهار کرد: بر اساس مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی اشتغال ایجاد 121 هزار و 53 فرصت شغلی جدید در سال 91 برای استان تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است.



وی افزود: این میزان نسبت به تعهد استان در سال گذشته 24 درصد کاهش یافته است.



فاتح با اشاره به طرح حمایت از کسب و کار خانگی ، اظهار کرد: اعتبار ابلاغی استان برای سال گذشته یک هزار و 218 میلیارد ریال بود که به 10 بانک عامل و صندوق مهر امام رضا (ع) ابلاغ شد.



وی ادامه داد: بانک ملی با پرداخت 150 میلیارد و 780 میلیون ریال با چهار هزار و 310 طرح بیشترین پرداختی را 95 درصد و بانک های سپه و صادرات به ترتیب با 87 و 82 درصد رتبه های بعدی پرداخت تسهیلات کسب و کار خانگی را در استان به خود اختصاص داده اند.