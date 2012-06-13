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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

اخبار پزشکی قانونی/

تلفات ناشی از حوادث کار در کرمان 46.4 درصد کاهش یافت

تلفات ناشی از حوادث کار در کرمان 46.4 درصد کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: کاهش 46.4 درصدی مرگ ناشی از حوادث کار، چهار کشته بر اثر سوختگی و مسمومیت با گاز منوکسیدکربن از جمله اخبار پزشکی قانونی استان کرمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال گذشته 30 نفر در استان کرمان بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با سال 1389 که تعداد فوتی‌های حوادث کار 56 نفر بود، 46.4 درصد کاهش یافته است.

تعداد کل فوتی‌های حوادث کار این استان طی سال گذشته، 27 نفر مرد و سه نفر زن بودند.

در حوادث کار سال 89 استان کرمان نیز 56 نفر جان خود را از دست دادند که از این تعداد 55 مرد و یک زن بوده‌اند.

چهار کشته بر اثر سوختگی و مسمومیت با گاز منوکسیدکربن

حوادث  ناشی از سوختگی و مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در فروردین سال جاری در استان کرمان به ترتیب سه‌ و یک کشته برجای گذاشت که همه این افراد فوت شده مرد بودند.

در فروردین سال گذشته هفت نفر بر اثر سوختگی و دو نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان کرمان جان خود را از دست داده ‌بودند.

در فروردین امسال استان های تهران 28 کشته، خوزستان 26 کشته و اصفهان 21 کشته بیشترین موارد فوت بر اثر سوختگی و استان های تهران و اصفهان به ترتیب با 26 و 12 کشته بیشترین آمار مرگ بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را به خود اختصاص می دهند.

کد مطلب 1625778

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