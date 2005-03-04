وليعهد عربستان بشار اسد را به عقب نشيني سريع نيروهاي سوريه از لبنان توصيه كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، يك مسئول سعودي كه خواست نامش فاش نشود، گفت : وليعهد عربستان به رئيس جمهور سوريه توصيه كرده است فورا نيروهاي سوري را از خاك لبنان خارج كند.



به گفته اين منبع، اميرعبدالله به بشار اسد توصيه كرده است فورا از لبنان عقب نشيني كند و جدول مربوط به اين عقب نشيني را نيز اعلام كند و اين را عاملي براي مهار بحران لبنان و مقابله با فشارهاي بين المللي برسوريه اعلام كرده است.



به گفته اين مسئول، وليعهد عربستان به رئيس جمهور سوريه گفته است دولت هاي عربي درصورت عقب نشيني نكردن نيروهاي سوري از لبنان نمي توانند در مقابل اين فشارها ايستادگي كنند و با آن مخالفت كنند.



اين در حالي است كه خبرگزاري سوريه " سانا" اعلام كرد : مذاكرات رئيس جمهور سوريه با وليعهد عربستان سازنده و مفيد بوده است و در فضايي دوستانه برگزار شده است و اين بر خلاف آن چيزي است كه برخي رسانه ها درباره سخن از عقب نشيني سوريه ازلبنان اعلام كرده بودند.



اين خبرگزاري افزود: خبر اين خبرگزاري ها(كه گفته اند وليعهد عربستان از بشار اسد خواسته است فورا نيروهاي سوري را از لبنان خارج كند) از اعتبار و درستي بي بهره است .



رئيس جمهور سوريه روز گذشته در يك ديدار كوتاه وارد رياض شد و با اميرعبدالله وليعهد عربستان اوضاع كنوني جهان عرب بويژه وضعيت لبنان را مورد بحث وتبادل نظر قرار داد كه به گفته سفير سوريه در رياض اين مذاكرات مثبت و مفيد بوده است .



شايان ذكر است از هنگام ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان در 14 فوريه (26 بهمن) فشارهاي آمريكا و غرب بر دمشق براي خروج نيروهاي اين كشور از لبنان افزايش يافته است همزمان مخالفان حضور سوريه در لبنان نيز به فشارهاي خود شدت بخشيده اند.

روز گذشته نيز در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه عرب در قاهره در مورد ضرورت عقب نشيني سوريه از لبنان اتفاق نظر وجود داشت اما درباره راهكارهاي اين عقب نشيني اختلاف نظر وجود داشت برخي وزيران عرب از راه حل عربي درچارچوب توافقنامه طائف حمايت مي كردند در حالي كه برخي ديگر خواستار راه حل بين المللي و اجراي قطعنامه 1559 شدند.



ديدار اسد از رياض پس از ديدار دوشنبه گذشته فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه صورت گرفت دولت عمر كرامي طرفدار سوريه تحت فشارهاي فزاينده مخالفان حضور سوريه دوشنبه گذشته مجبور به استعفا شد.

