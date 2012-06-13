به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، در خصوص اجرای طرح تهیه شناسنامه بهره بردار در بخش کشاورزی گفت: به دلیل اینکه انواع فعالیت‌ها و شرایط محیطی بخش کشاورزی بسیار گسترده و مدیریت کار نسبت به سایر بخش‌ها دشوارتر است، طرح تهیه شناسنامه بهره بردار در بخش کشاورزی را به اجرا درآورده‌ایم.

وی اضافه کرد: در حقیقت با دانستن آمار دقیقی از تعداد کشاورزان و نوع فعالیت‌هایشان در کشور خدمات بهتری را با اجرای این طرح به آنها خواهیم رساند.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه طبق برنامه زمان بندی شده، قرار است تا پایان سال جاری این طرح را به صورت کامل به اتمام برسانیم، گفت:‌ برای اینکه کار با سهولت بیشتری انجام شود، به همه مراکز‌مان در سراسر کشور اعلام کرده‌ایم که همه خدمات بخش کشاورزی که توسط وزارتخانه به کشاورزان داده می‌شود، از این پس باید تنها به کسانی ارایه شود که اطلاعات خود را وارد سامانه‌ای که به این منظور راه اندازی شده است، کنند.

به گفته وی، به صورت همزمان با اجرای این طرح از نیمه دوم سال جاری برای کشاورزان یک کارت الکترونیکی که حاوی اطلاعات مربوطه است، صادر خواهد شد و کشاورزانی که بعد از اتمام این طرح فاقد این کارت شناسایی باشند، خدماتی دریافت نخواهند کرد.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه سامانه توزیع هوشمند نهاده‌ها از سال گذشته به بهره برداری رسیده است، گفت: اطلاعات کشاورزانی که در این سامانه ثبت نام کرده بودند، روند ثبت نام آنها را در این طرح تسهیل و تسریع کرد.

نیکبخت خدمات ارایه شده در این طرح را "ارایه خدمات تغییر کاربری اراضی، ارایه خدمات صنایع تبدیلی- تکمیلی و ارایه خدمات مربوط به امور دام، طیور و آبزیان" عنوان کرد.

وی در ادامه به تجهیز صندوق توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور اخیراً اعلام کرده 13 هزار میلیارد تومان در سال 91 برای توسعه بخش کشاورزی اختصاص یافته است، در حال حاضر بخش‌های مختلف کشاورزی بیش از 7 هزار و 200 میلیارد تومان با سود 7 درصد از منابع صندوق توسعه ملی و بانک ملی تجهیز منابع شده و این روند همچنان ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی همچنین در خصوص تامین اعتبار از محل فروش ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: براساس اختیاری که قانون گذار به دولت داده، قرار شده است 150 میلیارد تومان در سال 91 از محل فروش املاک وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور به صندوق توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند.

وی اضافه کرد: البته من اطلاع ندارم که ساختمان شیشه‌‌ای وزارت جهاد به چه قیمتی فروخته شده است اما تلاش می‌کنیم تا بیش از 150 میلیارد تومان در اختیار صندوق توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بگذاریم.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص آمادگی این وزارتخانه برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن‌ یارانه‌ها گفت: ما همانطور که اعلام کردیم، آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را داریم و در این رابطه طرح‌های خود را به دبیرخانه ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ارایه کرده‌‌ایم.

وی با بیان اینکه کل ارقامی که برای فاز اول برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود ،تامین شده و تا کنون همه آنها جذب شده است، گفت: ما تنها نیاز خود را با توجه به ظرفیت بخش کشاورزی اعلام کرده‌ایم اما اینکه آنها به چه میزان منابع برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار بخش کشاورزی بگذارند هنوز مشخص نیست.

نیکبخت اضافه کرد: اطلاعات مربوط به قیمت حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی را هم در اختیار ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها گذاشته‌ایم و جلساتی در این رابطه برگزار شده اما هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست قیمت کدام یک از حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش و یا ثابت خواهد بود، تصریح کرد: البته از مسئولان خواسته‌ایم که به بخش کشاورزی عنایت ویژه‌ای داشته باشند، به طوری که اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کرد، در مقایسه با سایر بخش‌ها کمتر باشد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسئولیت تنظیم بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وزارت کشاورزی تنها متولی تولیدات محصولات کشاورزی در کشور است، گفت:‌ طبق سنوات گذشته پیشنهادات خود را در رابطه با میزان نرخ تعرفه گذاری واردات و صادرات کالاهای کشاورزی به دولت ارایه داده‌ایم و تصمیم نهایی در این رابطه بر عهده دولت است.

وی همچنین در خصوص پرداخت مشوق صادراتی به تولید کنندگان تخم مرغ در کشور گفت:‌ در این زمینه درخواست خود را به صورت مکتوب به کارگروه صادرات اعلام کرده‌ایم تا برای کمک به تولید تخم مرغ در کشور و همچنین حمایت از تولید کنندگان هم جوایز صادراتی در نظر بگیرند و هم عوارض صادرات را کاهش دهند که بر این اساس، هم اکنون عوارض صادراتی کاهش یافته و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور پیگیری پرداخت جوایز صادراتی را داده اما هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش در خصوص طرح انتزاع وظایف وزارت جهاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این طرح در مجلس هشتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما بنا به دلایلی مسکوت ماند و امیدواریم در مجلس نهم در دستور کار نمایندگان قرار گیرد، البته برای هرگونه مشورتی حاضریم به کمیسیون کشاورزی مجلس برویم.

وی در ادامه در خصوص اظهار نظر برخی افراد مبنی بر اینکه تولیدکنندگان بزرگ مافیا هستند، گفت: بروید از خودشان سئوال کنید که در کجای دنیا با تولید کننده این طور برخورد می‌شود.

نیکبخت با بیان اینکه قیمت تمام شده یک محصول بستگی به عوامل مختلفی دارد، گفت: ‌اینکه بگوییم تولید کننده مافیاست، اصلاً درست نیست بلکه باید دست او را بوسید که در این شرایط سخت تولید می‌کند، ضمن اینکه همه درآمدها در جیب تولید کنده نمی‌رود بلکه افرادی با گلوگاه‌هایی که ایجاد کرده‌اند موجب شده ‌اند که تولید کنده هم از افزایش قیمت سودی نبرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص افزایش واحدهای توزیع محصولات کشاورزی در کشور گفت: این موضوع را به عنوان یک کار مهم ظرف سه سال گذشته پیگیری کرده‌ایم و اکنون حدود سه هزار واحد توزیع محصولات کشاورزی توسط سازمان تعاون روستایی در سراسر کشور تاسیس شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دولت از این موضع حمایت می کند و اعتبارات مناسبی از سال گذشته در اختیار این سازمان به منظور تجهیز فروشگاه‌های واقع در سراسر کشور قرار گرفته است تا تولید کننده‌ها بتوانند بدون واسطه ها محصولات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.

وی همچنین در خصوص عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام نیز گفت: ما نقطه نظرات خود را به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده‌ایم و آنها را پیگیری می‌کنیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وظیفه اصلی این شرکت‌ها تامین نهاده‌ها برای تولید کنندگان است، گفت:‌ شرکت پشتیبانی امور دام باید متناسب با قیمت جهانی و داخلی نیاز تولید کننده را تامین کند.

وی در پایان تصریح کرد: ما به نحوه تامین نهاده ها از سوی این شرکت کاری نادریم بلکه مهم برای ما فقط تامین نهاده ها برای تولیدکنندگان است.