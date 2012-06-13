به گزارش خبرنگار مهر،‌ با اتمام پخش برنامه "هفت" از شبکه سه با تهیه کنندگی و اجرای فریدون جیرانی گمانه‌زنی‌ها نسبت به تهیه‌کننده جدید این برنامه آغاز شد. به شکلی که محمد خزاعی، اکبر نبوی و نادر طالب زاده گزینه‌های مطرح شده برای ادامه مسیر "هفت" معرفی شدند که همگی این افراد از جمله خزاعی که جدی‌ترین گزینه بود این پیشنهاد را نپذیرفتند.

اما با ارائه پیشنهاد به حسین ربانی غریبی که ماه گذشته عهده‌دار ریاست فرهنگسرای رسانه شد، به نظر رسید این گزینه از دیگر افراد جدی‌تر است.

سرانجام ربانی که دبیری جشنواره "صد" را در کارنامه خود دارد این امر را پذیرفت و احتمالا با اتمام جام ملت‌های اروپا در تیر ماه شاهد پخش نخستین قسمت از سری جدید "هفت" با حضور این تهیه‌کننده خواهیم بود.

وی هم اکنون مشغول مذاکره با برخی عوامل جدید برای برگزاری سری جدید برنامه هفت است.

از آنجا که تلاش خبرنگار ما برای تماس با شریعت پناهی؛ مدیر گروه اجتماعی شبکه سوم علیرغم قول وی مبنی بر اعلام نام تهیه کننده و مجری در دو روز گذشته به جایی نرسید نام قطعی مجری این برنامه در حال حاضر مشخص نیست.