البرزی ها 51 هزار کیسه خون اهدا کردند

محمد قاسم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعداد اهدا کنندگان خون در استان البرز اظهار داشت: طی سال گذشته حدود 73 هزار مراجعه کننده به سازمان خون داشتیم که این مراجعه کنندگان 51 هزار و 500 واحد کیسه خون اهدا کردند.

وی افزود: تا کنون 30 هزار و 661 واحد خون و فرآورده های خونی در استان البرز تهیه شده است.



مدیر کل انتقال خون استان البرز گفت: از هر کیسه خون می توان فرآورده های مختلفی را به دست آورد که امروزه استان البرز در تامین خون خودکفا است.

وی با بیان اینکه امروزه حدود 95 درصد مراجعین به انتقال خون استان آقا و پنج درصد خانم هستند، اضافه کرد: فرهنگ اهداء خون در استان البرز به خوبی نهادینه شده است.

اسلامی افزود: در روزهای تعطیل و مواردی که به خون نیاز داشتیم شهروندان استان البرز به موقع در صحنه حضور داشتند.

مدیر کل انتقال خون استان البرز گفت: رشد خوبی را اهدای خون در استان البرز شاهد بوده ایم.