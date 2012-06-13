تحلیل داوری دیدار ایران - قطر از نگاه عسگری/ "گرین" قضاوت خوبی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال درباره قضاوت داور استرالیایی بازی ایران - قطر گفت: داور استرالیایی بازی ایران و قطر قضاوت خوبی داشت و بازی را به خوبی کنترل کرد و باید بگویم اشتباه تاثیرگذاری نداشت. همیشه داوری که اشتباهات تاثیرگذاری نداشته باشد داور موفقی است و نمره خوبی از ناظر داوری فیفا می‌گیرد.

عسگری که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، ادامه داد: در مجموع "پیتر گرین" قضاوت خوبی داشت. در بازی صدهزار نفری سوت زدن کار بسیار سختی است. دیشب ورزشگاه آزادی مالامال از جمعیت بود و همین مسئله کار داور را سخت کرده بود اما وی به خوبی از عهده داوری برآمد.

رئیس دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال درباره صحنه‌های مشکوک بازی گفت: داور در همه صحنه‌ها نزدیک بود و تسلط خوبی روی بازی داشت. پیتر گرین با توجه به شرایط خاص بازی نمره خوبی از فیفا می‌گیرد. من فکر کنم از 9 نمره 8.7 بگیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در نظارت داوری بازی‌های خیلی سخت، سخت و عادی داریم که این بازی جزو بازی‌های سخت بود. البته یکی، دو برخورد در محوطه جریمه دو تیم پیش آمد که یکی از این صحنه‌ها مربوط به علی کریمی داخل محوطه جریمه بود که به نظر من پنالتی نبود.

عسگری درباره درگیری‌های بازیکنان داخل زمین گفت: به هر جهت قطر آمده بود تا مساوی بگیرد و می‌خواست بازی را به حاشیه بکشاند اما داور در قضاوت آن صحنه‌ها هم عالی عمل کرد و مدیریت خوبی را به نمایش گذاشت. پیتر گرین یک قضاوت انگلیسی را به نمایش گذاشت و کلاس بالای داوری خود را نشان داد.