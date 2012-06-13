به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از واحد کشاورزی کشت گلخانه ای در فریمان اظهار داشت:با این روش، علاوه بر تولید محصول ارگانیک، امکان تولید میوه در خارج از فصل و افزایش میزان برداشت در هر هکتار به وجود خواهد آمد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه اعتبار اصلاح روش های آبیاری در بخش کشاورزی برای سال جاری دو هزار و 800 میلیارد ریال است، گفت: با اصلاح سیستم آبیاری و مکانیزه کردن آن، مقدار قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد که می توان آن را در سایر اراضی و برای توسعه دیگر بخش ها استفاده کرد.

صلاحی اظهار داشت: آب، خاک، تسهیلات، نیروی انسانی، همت مسئولان و نتیجه اجرای اینگونه طرح ها باید به توسعه بخش کشاورزی و اشتغال قابل توجهی از فارغ التحصیلان این رشته بیانجامد.

گفتنی است، این واحد کشاورزی کشت گلخانه ای در فضایی به وسعت سه هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر 240 میلیون تومان از محل تسهیلات بنگاه های زود بازده احداث شده است.

آبیاری این گلخانه به صورت مکانیزه، تحت فشار و هوشمند است و از آن120 سالانه تن محصول برداشت می شود.