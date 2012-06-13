به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیکی فصل برداشت محصول، همایش فرهنگی ورزشی تحت عنوان "جشن درو" برگزار خواهد شد.

خانواده ها با شرکت در جشنواره روزی خوش برای خود رقم بزنند

در این همایش که به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین و هیئت روستایی و عشایری این اداره برای اولین بار در یکی از روستاهای استان تهران برپا خواهد شد، خانواده ها می توانند یک روز خوش برای خود رقم بزنند.

روستای جعفرآباد اخوان هشتم تیر میزبان خانواده هاست

دبیرستان حضرت زهرا(س) روستای جعفرآباد اخوان که توسط شورای روستای عبدل آباد ورامین معرفی شد، در روز پنج شنبه هشتم تیرماه سال جاری از ساعت 16 میزبان خانواده هاست.

پخت غذا و دسرهای سنتی، مسابقه نقاشی برای کودکان، رقابت نوزادان در سینه خیز و طناب کشی خانوادگی از مهمترین برنامه های این روز تعیین شده است.

خانواده ها با پخت غذا جوایز ارزنده بگیرند

خانواده ها می توانند با پخت غذا و دسرهای سنتی همچون آش، دیزی، دلمه، کشک بادمجان، کشک آب، اشکنه و ... در بخش غذا و حلوا، شله زرد و دیگر موارد در بخش دسر که در منزل طبخ و تزیین می شود، در این رقابت که جوایز ارزنده ای برای نفرات برگزیده به همراه خواهد داشت شرکت کنند.

مسابقه نقاشی روی دیوار توسط کودکان

کودکان نیز در کنار برپایی جشنواره غذا در قسمت نقاشی روی دیوار می توانند شرکت کنند که در این بخش به همراه داشتن ماژیک یا آبرنگ برای هر کودک الزامی است.

سینه خیز کودکان زیر یکسال از دیگر برنامه های زیبایی است که برپایی آن در سال گذشته موجب شد خانواده مجدد درخواست اجرای چنین برنامه ای را از سوی متولیان ورزش داشته باشند.

برپایی مسابقه طناب کشی

مسابقه طناب کشی خانوادگی که همیشه جذاب بوده و طرفداران بی شماری دارد در این روز برگزار خواهد شد و خانواده ها در تیم های چهار یا پنج نفره که حداکثر وزن آنها به 360 کیلوگرم خواهد رسید می توانند با یکدیگر به رقابت بپردازند.

در پایان نیز به تیمها و نفرات برتر احکام قهرمانی، لوح تقدیر و جوایز ارزنده ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

ثبت نام از خانواده ها در ایستگاه های صبحگاهی

باید اشاره داشت خانواده هایی که در بخش آشپزی تمایل به حضور در این همایش دارند می توانند با مراجعه به ایستگاه های صبحگاهی(پارک 15 خرداد ورامین و پارک خانواده)، سالن ورزشی فجر ورامین، دبیرستان حضرت زهرا(س) روستای جعفرآباد اخوان و دفتر دهیاری و شورای روستای عبدل آباد اقدام به ثبت نام کنند.

علاقه مندان همچنین می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با شماره های 36244262 یا 36255363 تماس بگیرند.