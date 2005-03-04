فردين معصومي قهرمان شد

به گزارش خبرنگار" مهر" معصومي دارنده مدال طلاي كشتي آسيا در سال 2004 توانست در ديدار نهايي وزن 120 كيلوگرم كشتي آزاد جام تختي، با اقتدار راجيو تومار از هندوستان را شكست دهد و مدال طلاي اين رقابت ها را از آن خود كند. معصومي در ديداري يك طرفه از سد حريف هندي خود گذشت و به پيروزي 9 بر1 دست يافت. تومار هندي پيش از رسيدن به فينال جام تختي كشتي گيران مطرحي چون ياسر نورزايي و ناصر دلير معيني را شكست داده بود.

دررقابت هاي وزن 120 كيلوگرم كشتي آزاد تورج كفايي و ناصردليرمعين به طور مشترك سوم شدند و مدال برنز جام تختي را آز آن خود كردند.