تلاش نیروهای مسلح برای افزایش حقوق سربازان تا بیش از 500هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد کریمی، معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در نشست خبری ضمن تشریح برنامه های چهارمین جشنواره جوان سرباز، سربازان را نماد مشارکت مردمی در حفظ امنیت تمامیت عرضی دانست و گفت: این قشر پرکار، جوان و بی ادعا در عرصه های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی سهم بسیار بالایی را در تولید امنیت به عهده داشته اند به ویژه این نقش به خوبی در مرزهای شرقی و غربی کشور دیده می شود.

وی ادامه داد: از این رو تجلیل از سربازان جوان باید مورد توجه همه عزیزان به دلیل نقش آنها در تولید امنیت قرار گیرد. و براین اساس چهارمین جشنواره تجلیل از سربازان جوان در سطح نیروهای مسلح به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیست و هشتم خرداد ماه برگزار می شود.



معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین به اهداف چهارمین جشنواره سرباز جوان اشاره کرد و ارتقاء منزلت خدمت سربازی، ارج نهادن به سربازان در تولید امنیت ملی، ارتقاء خدمت سربازی، ایجاد پویایی و نشاط در سربازان و قدردانی از تلاش های کادرهای وظیفه نیروهای مسلح را از اهداف این جشنواره عنوان کرد و گفت: علاوه بر این اهداف جشنواره فوق رویکردهایی را دنبال می کند.

وی در تشریح رویکردهای جشنواره جوان سرباز افزود: تقویت روحیه برادری، بالا بردن خدمت وظیفه با شوق و علاقه، دادن آموزش های مفید به سربازان و شأن و تخصص آنها، برنامه ریزی های دینی و اخلاقی و تقویت معنوی در مجموعه نیروهای مسلح از مهمترین رویکردهای چهارمین جشنواره جوان سرباز است.

کریمی همچنین توسعه فرهنگ علوی مبتنی بر استفاده از شأن و کرامت انسانی را یکی دیگر از اهداف جشنواره جوان سرباز برشمرد و گفت: همانطور که اعلام شده است مسوولیت برگزاری این جشنواره بر عهده سپاه پاسداران است براین اساس کمیته ها و دبیرخانه در سپاه فعال شده است که در این راستا می توان به فعالیت کمیته های تبلیغات و اجرایی اشاره کرد.

معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران با بیان اینکه برای انتخاب سربازان جوان دو محور عمومی و تخصصی لحاظ شده است درباره محورهایی که در حوزه عمومی برای انتخاب سرباز نمونه در نظر گرفته شده است، افزود: 8 ماه سابقه خدمت، تدین و انقلابی بودن، حسن شهرت، سیمای شایسته، نظم مرتب و فاقد هر گونه سابقه سوء سیاسی و اخلاقی از مهمترین محورهایی است که در حوزه علمی برای انتخاب سربازان جوان در نظر گرفته شده است.



وی در ادامه در خصوص حوزه تخصصی که در همین راستا برای انتخاب سربازان جوان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: سرباز، دفاع، امنیت ملی، سرباز، وظیفه شناسی و اقدام شایسته، سرباز، مسئولیت پذیری و خانواده، سرباز، ورزش و تقویت بدنی از مهمترین محورهای حوزه تخصصی برای تعیین سربازان جوان است.



معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران با بیان اینکه در چهارمین جشنواره جوان سرباز از 34 سرباز نمونه تقدیر می شود، افزود: در این جشنواره 34 نفر به عنوان سرباز نمونه در سطح نیروهای مسلح انتخاب شده اند که از دست مسئولان و فرماندهان سپاه پاسداران لوح تقدیر خود را دریافت خواهند کرد. همچنین باید از حضور قهرمانان، ورزشکاران و خانواده این 34 سرباز نمونه در چهارمین جشنواره جوان سرباز خبر داد.



کریمی گفت: چهارمین جشنواره جوان سرباز در سالن امام علی(ع) ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران برگزار خواهد شد و این برنامه تا ظهر ادامه خواهد داشت.



وی همچنین اعلام کرد: هدیه سربازان نمونه به صورت نقدی به آنها پرداخت خواهد شد، اما فعلا نمی توانیم مبلغ آن را اعلام کنیم.

بنابراین گزارش، معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه این نشست خبری به سوال خبرنگاران پاسخ داد.



وی در پاسخ به این سئوال که سربازان از حقوق دریافتی خود ناراضی هستند و سپاه پاسداران چه برنامه هایی را در نظر دارد تا حقوق پاسداران افزایش یابد، افزود: ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد خود را اعلام کرده است و در آن سقف و کف حقوق سربازان پیش بینی شده است. این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی با این مصوبه مجلس مخالفت کرد.



وی گفت: از این رو این تصمیم به عهده دولت واگذار شده است تا در بودجه آن را لحاظ کند، اما سپاه پاسداران نیز این موضوع را دنبال می کند تا هرچه زودتر محقق شود.



کریمی همچنین درپاسخ به این سئوال مهر که حدود این افزایش چقدر است، گفت: کف حقوق سربازان 170 هزار تومان و سقف آن بیش از 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است که علاوه بر سپاه پاسداران، نیروهای مسلح نیز پیگیر این موضوع هستند تا کف و سقف حقوق سربازان به زودی محقق شود.



وی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جذب سربازان بنا را بر بومی بودن قرار داده است، افزود: در سپاه پاسداران حدود 70 درصد از سربازان به صورت بومی جذب شده‌اند و معتقدیم باید این موضوع (بومی کردن سربازان) افزایش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا از بهره گیری سربازان به خوبی استفاده کنیم، افزود: اگر این زمینه دنبال شود دیگر سربازان فکر نمی کنند که فردی غیرکارآمد هستند و این موضوع نیز همواره مورد تاکید فرماندهان و مسوولان ارشد نیروهای مسلح بوده است.

معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران، اظهار داشت: سپاه پاسداران برای بکارگیری بهره گیری از توانایی های سربازان دوره های توانمندسازی را شروع کرده است همچنین بحث فنی و حرفه ای بودن نیز به صورت جدی در سپاه آغاز شده است.

این مقام مسوول در سپاه همچنین ضمن تقدیر از برگزاری جشنواره فرهنگی حضرت علی‌اکبر(ع) افزود: خوشبختانه استقبال خوبی از این جشنواره صورت گرفت ضمن اینکه باید روزبه روز به سمت تقویت و بهبود استفاده از پتانسیل کشور که جوانان هستند، برویم.



معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران، در پایان این نشست خبری از جذب نیروهای جوان در سپاه پاسداران خبر داد و گفت: فعالیت نیروهای باسابقه به پایان رسیده است و سپاه طبق برنامه پنجم از نیروهای جدید استفاده خواهد کرد، ضمن آنکه از تجربه نیروهای باسابقه خود نیز استفاده خواهد کرد.



