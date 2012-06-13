پرداختها با دستور استاندار وقت بود



به گزارش خبرنگار مهر، آقای (الف. م) در دفاعیات خود اظهار داشت: تمام عزل و نصب مدیران بر عهده استاندار بود و اگر مشکلی نیز بین مدیران کل به وجود می آمد استاندار این مشکل را رفع می کرد. بر اساس مصوبه و قانون اجازه داده شده بود 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع افاغنه به استانداری داده شود که این میزان جزو درآمد دولتی نبوده و به خزانه واریز نمی شد. این پول جزو بودجه خارج از شمول استانداری بود که بخش اعظم آن در معاونت سیاسی و امنیتی هزینه می شد که حالا باید هزینه کنندگان در این رابطه توضیح دهند. استاندار وقت نیز با توجه به وظیفه من اجازه داد که وجوه حاصله را بر اساس نیاز خرج کنم.



وی افزود: این رویه از قبل نیز وجود داشت و وزیر وقت نیز در زمان انتخابات مبالغی را به شماره حساب همیاری واریز و ما آن را هزینه می کردیم. اگر این هزینه ها مشکل داشت چرا ذی حسابی به آن اشاره نمی کرد. کمک و هبه های دریافتی برای همکاران و سبد کالای آنان در استانداری تهران هزینه می شد. بودجه سال 88 استانداری یک میلیارد و 600 میلیون تومان بود که یک میلیارد و 200 میلیون تومان آن بابت حقوق سه هزار پرسنل هزینه می شد. 260 میلیون تومان نیز بودجه خارج از شمول داشتیم چطور دیوان محاسبات که نمایندگان آن در استانداری حضور داشتند و از سبد کالای استانداری استفاده می کردند هیچ زمانی به غیر قانونی بودن این وجوه اشاره ای نکردند.



معاون سابق استاندار تهران ادامه داد: افرادی که در پرونده ادعا شده به من رشوه داده اند در تحقیقات اعلام کردند که این پول جهت استانداری بوده و آن را به استانداری داده اند. پس من رشوه ای دریافت نکرده ام. در خصوص اتهام اختلاس از اموال دولتی من قبلا در شعبه 1192 دادگاه مجتمع اقتصادی محاکمه و حکم صادره در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر تایید شده است. با این وجود در کیفرخواست دوباره به آن اشاره شده این در حالی است که من در حال گذراندن محکومیت خود در خصوص این اتهام می باشم. درباره کمک 200 میلیون تومانی نیز به یک نهاد امنیتی این کمک بر حسب دستور استاندار وقت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: درباره ستاد ایرانیان مقیم خارج نیز 38 میلیون تومان برای هزینه به معاون ستاد دادم که وی این وجه را به حساب خانم (ک. م) واریز کرد که پس از اطلاع این موضوع هر دوی آنها را اخراج کردم. 30 سال خدمت صادقانه داشتهو هیچ سابقه سوء ندارم مرتکب هیچ اختلاسی نیز نشده ام چه برسد به تشکیل شبکه . با آقای (ج. الف) هیچ ارتباط مالی نداشتم و فروش ملک به وی خارج از حوزه کاری ام در استانداری بوده است.



وی در تحقیقات مطالب کذبی را علیه من اعلام کرده که این نشان از اوج خصومت او دارد. با هیچ بنگاه زودبازدهی هم مراوده مالی نداشتم.

وی در خصوص کمک به سازمان های دیگر نیز گفت:این کمک ها با دستور مستقیم استاندار وقت صورت گرفته است. اتهام عضویت در شبکه نیز به این خاطربه من زده شده که سخت گیری در رابطه با من بیشتر شود. درباره اتهام پولشویی نیز در کیفرخواست به دلایل و مستندات اشاره ای نشده است.



قاضی دادگاه سپس از آقای خاص، خواست در جایگاه حاضر شود و از وی پرسید آیا وجهی را به آقای (الف. م) داده اید .



آقای خاص: از وی خانه ای خریدم که به نام همسرش بود. بابت آن نیز 360 میلیون تومان پول داده و سند را در دفترخانه به نام من کرد. با وی دوست بودم و به همدیگر پول قرض می دادیم اما این پول ها از چکهای شرکتی نبود. سپس قاضی خطاب به آقای (الف. م) گفت هیچ اراده ای برای اینکه اتهام سنگینی به شما زده شود در پرونده نمی بینم . در رابطه با بخشی که مدعی هستید در حال گذراندن دوره محکومیت آن هستید باید بگویم در دفاعیات خود به آن اشاره کرده اید و وکیلتان نیز می تواند به مستندات قانونی اشاره کند.