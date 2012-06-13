به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح مسئول برگزاری این دوره آموزشی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه آموزش کانون شاعران و مداحان استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد اظهار داشت: این دوره آموزشی مقدماتی بوده و به منظور ارتقای علمی و عملی مداحان در رده سنی 15 تا 25 سال برگزار می‌شود.



وی گفت: این دوره آموزشی ویژه برادران بوده و علاقه‌مندان برای ثبت نام در این دوره تا 8 خرداد ماه فرصت دارند که به کانون شاعران و مداحان استان واقع در سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.



فلاح تصریح کرد: علاقه‌مندان برای ثبت نام باید مدارکی از قبیل سه قطعه عکس و کپی تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل را به همراه داشته باشند.



عضو هیئت مدیره کانون شاعران و مداحان استان قم ابراز امیدواری کرد که با توجه به بهره‌مندی از استادان برجسته در زمینه مداحی، سطح علمی و عملی شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی ارتقا یابد.