بهترین گلزن لیگ آزادگان به صبای قم پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم بعد از جذب محسن خلیلی مهاجم سرشناس سابق تیم های پرسپولیس، سایپا و مس کرمان، مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال تهران را برای حضور در دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال راهی قم کرد.



این بازیکن بهمن طهماسبی است که در دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور یکی از دو مهاجم تیم فوتبال صبای قم خواهد بود که بعد از یک فصل بازی در لیگ آزادگان، رسما به تیم فوتبال صبای قم پیوسته است و در لیگ دوازدهم در قم بازی خواهد کرد.



سابقه بازی در پنج تیم لیگ برتری



مهاجم جدید تیم فوتبال صبای قم در دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با پایان قرارداد یک ساله اش با تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در پایان لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان در فصل گذشته، تصمیم جدایی از نماینده بندرعباس را گرفت و برای بازی در لیگ دوازدهم به تیم فوتبال صبای قم ملحق شد.



بهمن طهماسبی که از همراهی آلومینیوم هرمزگان در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور خاطره خوبی دارد و توانست در پایان بازی‌های لیگ قبل برای این تیم گل‌های مهمی به ثمر رسانده و بازی قابل قبولی ارائه بدهد یکی از بازیکنانی است که زمینه ‌ساز پیروزی‌های ارزشمندی برای تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در بازی های حساس لیگ آزادگان شد و با پایان این رقابت ها یکی از ارکان موفقیت آلومینیوم هرمزگان در راه صعود به لیگ برتر نام گرفت.



مهاجم سابق تیم‌های ایرسوتر نوشهر، پیکان تهران، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، فجر شهید سپاسی شیراز، استقلال تهران، نفت تهران و آلومینیوم هرمزگان اکنون برای فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باید در تیم فوتبال صبای قم باید با یحیی گل‌محمدی برای صبا به میدان برود.



صعود به لیگ برتر با آلومینیوم هرمزگان



مهاجم جدید تیم فوتبال صبای قم در فصل قبل رقابت های لیگ آزادگان فوتبال باشگاه های کشور، در بازی‌های بسیار مهمی با پیراهن تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان دروازه رقبای لیگ دسته اولی را باز کرد که منجر به آقای گلی وی نیز شد.



طهماسبی علاوه بر اینکه در صبای قم این توانایی را دارد که بازیکن موفقی باشد، بدون شک می‌تواند با گل‌های خود یکی از ارکان موفقیت صبا در دوازدهمین مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور لقب بگیرد، در حالی که در کنار محسن خلیلی امسال می‌تواند با صبای قم در جام حذفی و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا نیز به میدان می رود.



بهمن طهماسبی مهاجم نام‌آشنای فوتبال کشورمان، سال گذشته در حالی آقای گل مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور شد که این مهاجم بعد از اینکه در لیگ دهم سند بقا نفت تهران را در لیگ برتر امضا کرد، در فصل قبل با پوشیدن پیراهن طلایی‌ آلومینیوم المهدی با این تیم به لیگ برتر راه یافت.