4500 فرزند شاهد و ایثارگر استان اصفهان متقاضی اشتغال هستند

محمدرضا رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران این استان گام‌های مهمی به منظور اشتغالزایی برای فرزندان شاهد و ایثارگر برداشته، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که در این اداره کل انجام شده است، در سال جاری یک هزار و 500 نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر این استان مشغول به کار می‌شوند.

وی با اشاره به اولویت‌های مهم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در سال جاری، اظهار داشت: در کنار تمامی برنامه‌های این اداره کل در سال جاری، ایجاد فرصت‌های شغلی برای فرزندان شاهد و ایثارگر استان از اولویت بالایی برخوردار است و بر همین اساس تمامی تلاش خود را در این راستا به کار می‌گیریم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با اشاره به تعداد فرزندان شهدا در این استان، تصریح کرد: تعداد فرزندان شهدای استان اصفهان 12 هزار و 500 نفر براورد می‌شود که از این تعداد در کنار فرزندان جانبازان و ایثارگران، چهار هزار و 500 نفر متقاضی اشتغال هستند.

ساماندهی 75 درصد از گلزارهای شهدای استان اصفهان

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه یکی دیگر از مهمترین اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، ساماندهی گلزارهای شهدای این استان است، اضافه کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، تاکنون 75 درصد از گلزارهای شهدای استان اصفهان ساماندهی شده است.

رجایی با تاکید بر اینکه کار ساماندهی گلزارهای شهدای استان اصفهان با جدیت ادامه می‌یابد، ادامه داد: قرار است تا پایان سال جاری 95 درصد از ساماندهی گلزارهای شهدای استان به پایان برسد که در این میان پیشرفت کار از وضعیت مطلوبی برخوردار است.