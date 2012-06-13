خلأ مرزهای شرقی کشور برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار دکتر اسماعیل احمدی مقدم سه شنبه شب در جمع مرزبانان گلستان اظهار داشت: نیروی انتظامی تلاش می کند تا این امنیت را به بهترین شکل و به نحو مطلوب در جامعه برقرار کند.

وی با بیان اینکه زوایای امنیت در جوامع امروزی پیچیده شده و با توجه به تهدیدات دشمنان و کشورها در حال توسعه است گفت : کشورهای پیرامون جمهوری اسلامی ایران کشورهای بی ثبات بوده و آثار این بی ثباتی کشور را تهدید می کند.

وی به اقدامات نیروی انتظامی در رابطه با تقویت مرزها اشاره کرد و یاد آور شد : تقویت مرزبانی اولویت نخست ما است چرا که این بخش مورد غفلت واقع شده است.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد : اعتبارات خوبی در این زمینه تخصیص یافته است اما مستلزم زمان و گذشت زمان است و ما سعی می کنیم خلاء مرزی را در مرزهای کشور خصوصاً در مرزهای شرقی تا پایان برنامه پنجم توسعه برطرف کنیم.

وی تامین امنیت در مرزهای شمال غربی کشور را از دیگر برنامه های این نیرو در تقویت مرزها دانست و خاطرنشان کرد: بودجه عمرانی انسداد مرزها در اختیارات وزارت کشور است و اعتبارات این بخش 103 میلیارد تومان است.

رئیس پلیس کشور تخصیص اعتبار در بخش دفاعی برای دریا و پایگاه های دریابانی و تقویت مرزهای دریایی و مبارزه با قاچاق کالا و موادمخدر که امروز از طریق دریا وارد می شود را 100 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : این برای اولین بار است که بودجه به آن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به افزایش 10 درصدی نیروی انسانی در بخش مرزبانی و بکارگیری این نیروها در سال جدید خاطرنشان کرد: آثار وتبعات این سرمایه گذاری ها در سال های آینده مشخص می شود.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح امنیت اخلاقی در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت : طرح امنیت اخلاقی همه ساله با بسیج نیروها درحال انجام است و ما در این طرح به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم.

وی در پایان برخورد با هنجار شکنان ، اراذل و اوباش و مزاحمت های اخلاقی و رفتاری در تفرجگاه ها و مناطق تفریحی را از اولویت های طرح امنیت اخلاقی دانست و ازتلاش مجموعه کارکنان در اجرای این طرح تقدیر کرد.