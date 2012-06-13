  1. هنر
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

ارشاد و ورزش و جوانان/

جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با حضور دو وزیر خاتمه می ‌یابد

جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با حضور دو وزیر خاتمه می ‌یابد

اختتامیه جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان و تعدادی دیگر از مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمدعلی دشتگلی گفت: بخش های سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی روز 30 خرداد و اختتامیه بخش های ادبیات، رسانه و قرآنی 6 تیرماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

دشتگلی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که می توان به وسیله ی آن نشاط و شادابی را در جامعه ترویج و تسری داد، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری است که به بهانه های گوناگون برگزار می‌شود.

وی گفت: جشنواره ها این امکان را ایجاد می کنند که فضایی برای تبادل فکر، کار، اندیشه و تجربه ی هنرمندان با عقاید متفاوت به وجود بیاید. از سوی دیگر فرصتی نیز برای مسئولین برگزاری به وجود می آورد که به شناسایی استعدادها و توانمندی های متقاضیان آن جشنواره دست پیدا کنند.

مشاور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جشنواره حضرت علی اکبر(ع) گفت: در جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با شناسایی و انتخاب جوان برتر در رنج سنی چهارده تا بیست و نه سال، می توان از ظرفیت های جوانان برگزیده در بدنه فرهنگی و هنری کشور استفاده کرد.

وی اظهار داشت: پس به طور کلی جشنواره، گذشته از ایجاد موجی از شادی و نشاط، می تواند مکانی برای شکوفایی استعدادهای جوان و شناسایی این استعدادها و بهره‌گیری از آن در عرصه های مختلف باشد.

کد مطلب 1625801

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