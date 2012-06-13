جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با حضور دو وزیر خاتمه می ‌یابد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمدعلی دشتگلی گفت: بخش های سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی روز 30 خرداد و اختتامیه بخش های ادبیات، رسانه و قرآنی 6 تیرماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

دشتگلی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که می توان به وسیله ی آن نشاط و شادابی را در جامعه ترویج و تسری داد، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری است که به بهانه های گوناگون برگزار می‌شود.



وی گفت: جشنواره ها این امکان را ایجاد می کنند که فضایی برای تبادل فکر، کار، اندیشه و تجربه ی هنرمندان با عقاید متفاوت به وجود بیاید. از سوی دیگر فرصتی نیز برای مسئولین برگزاری به وجود می آورد که به شناسایی استعدادها و توانمندی های متقاضیان آن جشنواره دست پیدا کنند.



مشاور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جشنواره حضرت علی اکبر(ع) گفت: در جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با شناسایی و انتخاب جوان برتر در رنج سنی چهارده تا بیست و نه سال، می توان از ظرفیت های جوانان برگزیده در بدنه فرهنگی و هنری کشور استفاده کرد.

وی اظهار داشت: پس به طور کلی جشنواره، گذشته از ایجاد موجی از شادی و نشاط، می تواند مکانی برای شکوفایی استعدادهای جوان و شناسایی این استعدادها و بهره‌گیری از آن در عرصه های مختلف باشد.